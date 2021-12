Marktübersicht: Gitarrenverstärker, Amps für E-Gitarren unter 1000 Euro

Hallo zusammen.

Der Artikel wurde fälschlicherweise als BEST OF deklariert, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine Marktübersicht aktuell erhältlicher Produkte – ohne Wertung. Auch die Reihenfolge entspricht keiner Priorisierung. Wir entschuldigen uns für den Fehler und hoffen, dass sich die Gemüter bald wieder beruhigen.

Euch allen ein frohes Fest,

Peter Grandl