Midas Heritage-D HD96-24 – neues Digital Mischpult im Anflug

Großer Digitalmixer mit Touch Display

Bereits im August 2019 hatten wir das erste Mal über die Midas Heritage Konsole HD96-24 berichtet. Die Spekulationen dazu gehen aber tatsächlich noch etwas weiter zurück. In den letzten zwei Jahren war dann Funkstille angesagt, aus dem damaligen Teaser wurde erstmal kein marktreifes Produkte. Jetzt bringt Midas aber wieder Schwung in die Sache und hat das Digitalmischpult HD96-24 zumindest offiziell auf seiner Website vorgestellt.

Laut Website wird es das Mischpult für Touren und feste Installationen zunächst in zwei Varianten geben, später soll sich alles zu einer kompletten Produktserie erweitern. So wird es u. a. auch komplette Pakete inkl. Stageboxen mit Preamps & Co. geben. Die beiden ersten Varianten hören auf den Namen HD96-24 CC-IP und HD96-24 CC-TP und bieten jeweils 144 Eingangskanäle, 120 Mix Buses, 96 kHz Sample-Rate und einen 21 Zoll Touchscreen.

Eine genaue Verfügbarkeit sowie einen Preis hat Midas zwar noch nicht bekanntgegeben, das wird aber vermutlich nur noch weniger Tage/Wochen dauern. Das alles sieht schon recht weit fortgeschritten aus, so dass die ersten Auslieferungen sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Hier unsere News vom 31.08.2019

Der zum Music Tribe Konzern gehörende Hersteller Midas hat einen neuen Digitalmixer im Angebot. Die Website von Midas gibt dazu zwar noch nichts her, auf YouTube finden sich aber mehrere Videos, die den Heritage-D HD96-24 Mixer präsentieren. Dazu haben wir von offizieller Seite die folgenden Informationen erhalten:

144 flexible Inputs

120 flexible Outputs

Full HD Multi Touchscreen

24 VCAs

Channel AI

insgesamt über 600 Ein- und Ausgänge

Dante, MADI und USB-Interface Unterstützung über zwei CM1-Slots

bis zu 96 Stereo Effekt Slots mit zusätzlichen Dynamik-Effekten

24 Pop Groups / Layers

variable Phase pro Eingangskanal

Stem-Bearbeitung

Console Connected

flexibles Layout der Bedienoberfläche

64 Bit FPGA-Processing mit GPU-Coprocessing

5 Tap Off Points pro Kanal mit Delay-Kompensation. An diesen fünf Punkten kann das Signal zur weiteren Bearbeitung abgenommen werden

kompatibel zu den Stageboxen DL231, DL151,DL152,DL153,DL154,DL155 und DL251

Pro Kanal steht ein 18 Bit 240×240 Pixel messendes LCD-Display bereit, auf dem Texte angezeigt werden können. Dazu erkennen die Kanäle automatisch ob es zu Übersteuerungen kommt.

Hinsichtlich der Effekte gibt Midas an, dass u.a. die folgenden Effekte und Emulationen mit an Bord des Heritage-D HD96-24 sind:

• TC Electronic system 6000 FX

• TC Electronic 2290 ( coming soon )

• Mesa EQ (coming soon)

• TC Electronic system 3000 fx (coming soon)

• Hd2a, Hd670,1176kt,R Comp 3

• Kt Bus compressor, MTEQ EQP-HD, MEQ-HD

• M6 Kompressor

• HDistressor (coming soon),

• HDSpl, Rack Ramp, XL4 EQ

96 Stereo 4-Band-EQs mit M/S und Sidechain pro Band sind an Bord. Darüber hinaus wird es in einem zeitnahen Update 32 Stereo Multiband-Kompressoren (4 Bänder) samt Sidechain-Funktion pro Band geben.

Ab wann das neue Heritage-D HD96-24 lieferbar ist, ist leider noch nicht bekannt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 35.000,- US-Dollar.

