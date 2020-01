NAMM 2020: 4ms Ensemble Oscillator – „polyphones“ OSC-Modul

Chord-Skalen und Harmonics mit 16 OSCs

4ms wird auf der NAMM Show den Ensemble Oscillator vorstellen, der in erneuter Zusammenarbeit mit Matthias Puech entwickelt wurde. Ein erstes Demovideo wurde online gestellt, die genauen Details folgen in Kürze.

Der 4ms Ensemble Oscillator beherbergt intern 16 Oszillatoren. Diese können jedoch nicht als einzelne Stimmen angesteuert werden, was mit CV auch relativ kompliziert wäre. Stattdessen lassen sich die Oszillatoren über verschiedene Modi betreiben und nach unterschiedlichen Skalen geordnet spielen. Intern arbeitet das Modul mit additiver Synthese, FM, Phase Distortion und Wavefolding, die laut Hersteller auf „neue, unorthodoxe Weise“ kombiniert werden.

Außerdem lassen sich die Oszillatoren nach Skalen bzw. Harmonics quantisiert stacken, so dass musikalische Akkorde und harmonische Strukturen entstehen. Die Skalen lassen sich vom Anwender über eine Learn-Funktion definieren und speichern. Dafür lassen sich die Werte mit einem Keyboard via CV oder manuell über die Regler am Modul eingeben.

Weitere Infos folgen in Kürze.