News: Hughes & Kettner Spirit Nano Heads

Ach, was sindse putzig! Hughes & Kettner gehören zu den kreativsten und hochwertigsten Amp-Herstellern weltweit – lässt sich nicht anders sagen. Sobald also das charakteristische blaue Licht irgendwo aufleuchtet, horcht man auf: das gilt auch für die äußerst nett anzusehenden, ersten Micro Amps der Firma.

Drei Modelle, die jeweils mit 50 Watt auskommen und jeweils integrierte Cab-Simulation und Sagging Regler besitzen – guter Start. Der Tone Generator, der beim Black Spirit 2000 für Furore gesorgt hat, ist auch hier mit am Start: eine Analog-/Digital-Verschmelzung der besonderen Art.

Sagging bedeutet vor allem eins: Kontrolle über Saturation und Resonanz – ein ganz besonderer Regler und Hughes & Kettner Trademark. Drei Soundtypen werden hier präsentiert: The Spirit of Rock, Metal und Vintage.

Rüdiger Forse beschreibt die ganze Angelegenheit wie folgt:

“With the new Spirit Nano Series, we condensed the spirit of legendary tones into three small sized but huge sounding amps. The Spirit Of Vintage serves up the full spectrum of shimmering clean sounds and rockin’ rebel crunch tones typical of the ‘50s and ‘60s. The Spirit Of Rock head takes players on a journey through time to the era of iconic power riffs to pump out signature brown sound. Spirit Of Metal delivers everything from beefy ‘80s metal sounds to the bombast of modern metal tones.”