News: XSonic Airstep, MIDI-Controller

XSonic MIDI-Controller für Gitarristen und mehr

Wir haben uns bereits vor geraumer Zeit der Frage gewidmet, weshalb so wenige Gitarristen in MIDI-Gefilde vorstoßen. In einem umfassenden Workshop beleuchteten wir die MIDI-Grundlagen für Gitarristen und werden uns bald die Morningstar-Reihe exemplarisch in einem Test ansehen, um die Theorie konkret in der Praxis zu demonstrieren. Morningstar und Disaster Area sind zwei der bekanntesten Namen für MIDI-Controller im Gitarrenbereich. Doch was XSonic jetzt mit dem Airstep hingekriegt hat, dürfte viele aufhorchen lassen.

Zwei Expression Pedal-Anschlüsse, ein MIDI-In zum Empfangen einer Clock, Fußschalter, USB, MIDI-Out Anschlüsse und Bluetooth – und das ist nur die Oberfläche. Die fünf Fußschalter können bis zu acht CC- und PC-Befehle raussenden und können – ähnlich den Morningstar Footswitches – beliebig funktional ausgestattet werden: Hold, Toggle, Press und Latch. Wer also per MIDI Swell- oder Loop-Funktionen machen möchte: der Airstep ermöglicht es. Doch das ist nicht alles. Per USB könnt Ihr auch direkt mit eurer DAW kommunizieren – und das alles drahtlos. Der Airstep läuft über Batteriebetrieb.

Presets lassen sich lokal speichern – das einzige was auffällt, ist, dass es im Gegensatz zu den Morningstar-Controllern vollständig ohne Display auskommt. Auch das Bank-System, das für MIDI-Controller meines Erachtens zumindest für Gitarristen und deren Live-Situation sehr viel Sinn macht, ist hier nicht drinnen. Das dürfte die interne Orientierung zum Teil weitaus schwieriger machen als beim MC6 oder MC8 – vor allem wenn die Funktionalität so ausführlich ausfällt, wünscht man sich eigentlich schon ein Display. Trotzdem ist die Drahtlosigkeit, die App und Bluetooth-Funktion ziemlich attraktiv – schauen wir mal, ob XSonic da den aktuellen Platzhirschen ein Schippchen schlagen kann.