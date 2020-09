Joyst JV-1 – MIDI-Controller mit 39 Joystick

Ein ganz neuer Spielspaß

Mit dem Joyst JV-1 soll ein deutlich anderer Weg für MIDI-Controller beschritten werden. Anstelle von Tastatur, Reglern oder Pads kann man hier mit 39 Joysticks spielen.

Die Joysticks des Joyst JV-1 übernehmen die Aufgabe der Tasten eines Keyboards, nur mit dem Unterschied, dass sich hier durch Rotation und Bewegung Funktionen wie Pitchbend, Vibrato und Velocity auf einfache Weise und vor allem pro Tonhöhe einzeln ausführen lassen. Die Oberfläche des Controllers ist in einem isomorphischen Layout angeordnet, das heißt, dass die benachbarten Joysticks in den vier Reihen jeweils den gleichen tonalen Abstand von ein bis drei Halbtönen auf- und abwärts zueinander haben. Wechselnde Akkorde werden also stets mit der gleichen Fingerposition gegriffen.

Es handelt sich hier sicherlich um einen interessanten Ansatz, jedoch wird das System sich in der Praxis erst noch wird beweisen müssen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es zwar Freunde für solche Lösungen abseits der Standards gibt, es sich jedoch um eine sehr begrenzte Nische handelt.

Im Moment bereitet der Hersteller eine Finanzierung über Kickstarter vor. Die Preise sind je nach Anzahlung und Zeitpunkt gestaffelt. Die ersten 100 Subscriber haben die Möglichkeit auf einen großen Discount von 43 %, dann kostet der Joyst JV-1 nur 199,- Euro anstelle von 349,- Euro. Die Erstauslieferung ist für Dezember 2020 anvisiert. Ab Februar 2021 soll es weitergehen, wobei die Preise dann höher liegen werden. Außerdem ist eine Limited Walnut-Version angekündigt.