arturia keystep 37 midi controller keyboard

Mehr Tasten und Regler

Arturia erweitert mit dem Keystep 37 seine Serie von Controller-Keyboards. Das neue Modell liegt mit seiner Ausstattung zwischen dem bisherigen Keystep und dem Keystep Pro.

Keystep 37 hat, wie der Name es sagt, eine anschlagsdynamische 37er Tastatur (Slimkeys) mit Aftertouch und RGB LED-Anzeigen, die der des Keystep Pro entspricht. Gegenüber der Version mit 32 Tasten hat das neue Modell vier zusätzliche Regler für MIDI-Controller und ein Display. Über vier Bänke stehen mit den Reglern 16 frei zuweisbare MIDI-CCs zur Steuerung von Synthesizern und Plugins zur Verfügung.

Mit dem Chord Mode können einfache Melodien aus einzelnen Noten leicht zu komplexeren Strukturen weiterentwickelt werden. Es gibt zwölf verschiedene Chord Voicings, Strum-Effekte und Velocity Settings. Für die Tastatur können fünf unterschiedliche Skalen zum quantisierten Einspielen eingestellt werden. Eine Skale ist User-definierbar.

Im internen Sequencer können bis zu 64 Steps mit jeweils bis zu acht Stimmen programmiert werden. Alternativ steht ein Arpeggiator mit acht Modi zur Verfügung.

An Anschlüssen verfügt das Keyboard über USB, MIDI In & Out, Sync In & Out, Gate-, Pitch- und Mod-Ausgänge sowie eine Eingang für ein Sustain-Pedal.

Arturia Keystep 37 ist in Kürze erhältlich und kostet 169,- Euro.