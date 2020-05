Yaeltex V2: Frei gestaltbare Custom-MIDI-Controller

Gestaltet, designt und lasst euren Signature-Controller bauen

Die Firma Yaeltex ermöglicht es bald, sich seinen eigenen MIDI-Controller zu gestalten. Derzeit befindet sich das Projekt noch in einer Beta-Phase, ab Juni soll dann aber nach Herzenslust konzipiert und gebaut werden können.

Die Anzahl der MIDI-Controller ist riesig, doch für viele User ist DER perfekte Controller, bestehend aus Pads, Encodern, Fadern und mehr nicht dabei. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen an den Controller, zu unterschiedlich auch das Einsatzgebiet. Jeder arbeitet eben anders.

Dieses Dilemma möchte die Firma Yaeltex mit ihrem Projekt „The Factory“ angehen und testet gerade, wie man auf Basis einer Webapp seinen eigenen Controller gestalten kann. Nach Abschluss wird dieser dann 1:1 für den Kunden gebaut.

Ein paar Einschränkungen gibt es allerdings schon. Zunächst sollen die MIDI-Controller nur in zwei Größen erhältlich sein, der äußere Holzrahmen und damit die Anzahl der Bedienelemente ist also entsprechend begrenzt. Dafür ist die Auswahl der Bedienelemente riesig. Fader, Potis, Distanz-Sensoren, LED-Buttons sind verfügbar und können per Drag’n’drop in die Gestaltungs-App gezogen werden. Alle Elemente sind in verschiedenen Farben nutzbar.

Auch die Oberfläche des Controllers kann selbst gestaltet werden – dem eigenen Signature-Modell scheint also nichts mehr im Wege zu stehen. Über USB- und MIDI-Buchsen lässt sich der Controller in alle gängigen Umgebungen einbinden.

Ca. 10-12 Tage soll die Fertigung dauern, preislich geht es ab 300,- US-Dollar los.

Ein ähnliches Konzept zur Gestaltung des eigenen Controllers bietet auch MakePro Audio. Derzeit sind diese alle als DIY-Bausatz erhältlich, später sollen aber auch fertig zusammengestellte Controller erhältlich sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.