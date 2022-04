Ortofon Concorde MKII Elite Tonabnehmer-System

Ein Ortofon DJ X HiFi-System für runde 400,- Euro gefällig?

Geht da noch mehr? Die Frage könnte man sich bei Ortofon gestellt haben, als man die MKII-Systeme entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Die Tonabnehmer in der zweiten Generation der bekannten und geliebten Concorde-Systeme sind seit Jahrzehnten der Standard im Bereich Tonabnehmer für DJs weltweit und seit Wegfall von Shure und dem M44-7 ist da bis auf ein paar kleine hochpreisige Alternativen aus Japan keine Konkurrenz auf dem Markt.

Wie die erste Generation gibt es auch in der zweiten Generation die Modelle für Einsteiger:innen, Scratch-DJs, das digitale Vinyl-System, den klassischen DJ-Einsatz oder auch mit dem System Club das einzige System der Reihe mit elliptischem Schliff und der Mischung aus DJ und HiFi. Zurück zur Frage: Geht da noch mehr? Ortofon sagt: Ortofon Concorde MKII Elite. Auf Basis der Concorde Systeme kommt bald ein HiFi-System „created with passion, high technology, and close attention to detail“ und für entspannte 399,- Euro.

Trifft Ortofon damit eine Marktlücke? Auf wen wird hier abgezielt? Auf den ersten Blick würde ich sagen, auf die DJs, aktive oder ehemalige, die zuhause einen DJ-Plattenspieler haben. Anzunehmen, dass es ein Technics SL-1210 oder SL-1200 ist, aktuell bereits vielleicht ein 1210MK7 oder sogar bald eine der Limited-Edition-Modelle. An diesem haben sie nun bisher ein Ortofon Concorde Pro System gehabt, die Schwarzen oder Silbernen, nun aber wollen sie mehr HiFi. Bisher war die Wahl dann ein Hifi-System, egal von welchem Hersteller, oder ein Ortofon MKII Club. Aber, geht da noch mehr? Viele werden sicherlich das einfach Handling eines Concorde-System beibehalten wollen (viele DJs werden einfach ein System am Headshell gar nicht einstellen können und bei Azimut hört alles auf), oder vielleicht auch den Look. Genau da könnte das Ortofon MKII Elite System ansetzen. Look und Handling der Concorde-Modelle, aber ein Abnehmer aus dem HiFi-Bereich für höhere Ansprüche.

Das Ortofon MKII Elite kommt also im Look eines Concorde Systems, schwarz gehalten, mit goldener Nadel. Und genau auf diese kommt es an.

Mit elliptischem Schliff erwartet einen hier ein „premium“ Moving-Magnet Tonabnehmer-System. Der Nadelkörper speziell geformt sein, anders in jedem Fall als die der „klassischen“ MKII-Systeme, mit echten Gold-Überzug. Die Nadel aus einer Aluminum-Magnesium-Mischung trägt den elliptisch geschliffenen Diamanten. Dieser, so schreibt Ortofon, ist normalerweise in HiFi-Systemen zu finden und soll einen besonders kraftvollen und detailreichen Klang garantieren.

Gespannt sein darf man auf die neu und speziell für das Elite-System entwickelte „Rubber Suspension“, die ein deutlich überlegendes Tracking ermöglichen soll.

Ein kurzer Blick auf die Werte:

Kostenpunkt: 399,- Euro UVP pro System. Das ist fast der halbe Preis eines MK7. Gut, wir sollten uns einig sein, dass ein gutes Tonabnehmer-System gutes Geld kosten darf…aber ob das System den Preis wert ist, davon lassen wir uns gern in einem Test überzeugen.