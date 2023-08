Shure MVX2U, Ultrakompaktes Audiointerface für Mikrofone

Ultrakompaktes Interface für XLR-Mikrofone

Shure stellt mit dem MVX2U ein ultrakompaktes, einkanaliges Audiointerface vor. Das XLR-auf-USB-Interface mit Inline-Preamp soll Recording und Streaming per Plug-and-Play mit jedem XLR-Mikrofon ermöglichen. Der integrierte DSP liefert dabei bis zu 60 Dezibel Verstärkung sowie Phantomspeisung für Kondensatormikrofone. Zudem lassen sich mit der ShurePlus MOTIV Desktop App viele Klangdetails einstellen.

Das MVX2U soll laut Shure eine ideales Tool für Streamer, Podcaster und alle anderen Content Creator sein, denn es führt platzsparend und ohne Umwege vom XLR-Anschluss eines Mikrofons in den Computer. Der DSP des Interfaces bietet vollumfänglichen Zugriff auf die ShurePlus MOTIV Desktop App. Deren Einstellungsmöglichkeiten lassen sich für alle Kondensator- und dynamischen XLR-Mikrofone nutzen, unabhängig vom Hersteller.

Das MVX2U kommt voreingestellt im komfortablen Auto-Level-Modus. Dieser fungiert als eine Art virtueller Tontechniker und passt den Gain für ein optimales Ergebnis in Echtzeit an. Einstellungen, Presets und weitere Parameter des Auto-Level-Modus, einschließlich des „Vocal Tone“, können über die MOTIV Desktop App gesteuert werden. Wer den Sound lieber eigenhändig bearbeiten möchte, kann die zusätzlichen Funktionen im manuellen Modus nutzen, darunter Equalizer-, Limiter- und Kompressor-Presets.

Das MVX2U bietet eine maximale Verstärkung von 60 Dezibel. Zudem liefert das MVX2U eine Phantomspeisung für die Nutzung von Kondensatormikrofonen. Es kann direkt an den Ausgang eines jeden XLR-Mikrofons oder ans Ende eines XLR-Kabels (Inline) angeschlossen werden. So sind Anwender völlig flexibel bei der Integration des Interfaces in ihr Setup.

Hier das offizielle Video dazu:

Das Shure MVX2U ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 149,- Euro. Im Lieferumfang enthalten sind ein 1 Meter langes USB-C-Kabel sowie eine Kurzanleitung.