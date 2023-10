Sonible Smart Deess, De-Esser Plug-in für die DAW

Zähmt Zischlaute und Plosive

Der österreichische Hersteller Sonible stellt mit dem DAW-Plug-in Smart Deess sein neuestes Plug-in der Smart-Serie vor. In unserem Workshop „Was kann KI im Tonstudio?“ hatten wir euch einige der smarten Sonible Plug-ins bereits vorgestellt, nun kommt mit dem Smart Deess ein De-Esser Plug-in neu hinzu. Hier die wichtigsten Features dazu.

Sonible Smart Deess

Im neuen Plug-in Smart Deess vereint sonible KI-gestützte Phonem-Detektion mit spektraler Verarbeitung. Dank künstlicher Intelligenz und spektraler Verarbeitung werden laut Sonible Phoneme kontextabhängig optimiert und nicht nur „leiser gemacht“. Damit soll das neue Sonible Plug-in außerordentlich natürliche Ergebnisse liefern.

Sonible Smart Deess soll mit seiner Arbeitsweise zwei der häufigsten Probleme in Stimmaufnahmen lösen: Zischlaute und Plosive. Das Plug-in identifiziert individuelle Phoneme wie S, Z, Sh, Ch, T, P… in Echtzeit und ermittelt den exakten Beginn und das Ende jedes Lautes, ohne dass hierfür ein Threshold gesetzt werden muss. Das Plug-in verarbeitet dabei stets den gesamten Laut, nicht nur seinen lautesten Peak und soll so für einen natürlichen Klang sorgen. Da jeder Phonem-Typ unabhängig voneinander erfasst und bearbeitet wird, klingt das Ergebnis laut Sonible so, als wären die Phoneme der Aufnahme von vornherein deutlich besser ausbalanciert gewesen.

Während sich andere De-esser lediglich einer automatischen Lautstärkeregelung bedienen, wendet Smart Deess zum einen eine Breitbandkomponente, zusätzlich aber auch eine spektrale Verarbeitung an, um die Überbetonung von Zischlauten und Plosiven zu formen, damit sie sich stimmig in den Gesamtklang einfügen.

Mit dem Bedienelement „Color“ kann der Charakter von Zischlauten so verändert werden, dass sie einem gewünschten Sound entsprechen – ohne den Verlust von Artikulationsschärfe. Die spektrale Verarbeitung ermöglicht es sogar dumpfe oder lispelnde s-Laute zu optimieren und mit dem richtigen Maß an Energie wiederzubeleben.

Die Features des Sonible Smart Deess im Überblick

● De-essing und Plosiv-Reduktion in nur einem Tool

● Phonem-Detektion in Echtzeit um Zischlaute und Plosive zu erkennen

● Überbetonte Laute können mit spektraler Verarbeitung geformt anstatt nur leiser gemacht zu werden

● Bearbeitet den gesamten Laut, von Beginn bis Ende – ohne einen Threshold setzen zu müssen

● Erfasst unterschiedliche Phoneme – S, Z, Sh, Ch, K, T, P – und bearbeitet jedes davon spezifisch

● Reihe an unterschiedlichen Optionen für eine benutzerdefinierte Verarbeitung

Ab sofort ist Smart Deess zum Einführungspreis von 89,- Euro erhältlich. Ab dem 02.12.2023 steigt der Preis dann auf 129,- Euro. Bestandskunden von Sonible erhalten spezielle Angebote.