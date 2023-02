Test: SPL DeEsser Mk2 Model 2230, De-Esser

Des Kaisers neue Kleider

Mit interessierter Erwartung freute ich mich auf den Erhalt des heutigen Testgerätes, den SPL DeEsser Mk2 Model 2230. Ich hatte nur die Testanfrage vom Redakteur erhalten und mich nicht weiter um Details gekümmert, da ich seit Jahren Besitzer und Benutzer des „Vorgängermodells“ 9629 bin. Weshalb ich die Bezeichnung „Vorgängermodell“ in Anführungszeichen setze, klärt dieser Test.

Der Verpackung entstiegen präsentiert sich mir ein rabenschwarzes und schickes Gerät mit gut lesbarer Beschriftung und mit Abluftlöchern links und rechts sowie auf der Oberseite. Meistens drehe ich bei den Testgeräten schon mal an den Reglern um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen und der SPL 2230 fasst sich diesbezüglich genauso gut an wie sein langjähriger „Vorgänger“.

Als ich das Mk II-Gerät neben meinen eigenen halte, bin ich ziemlich erstaunt, dass alle Regler exakt an der gleichen Stelle sitzen und exakt die gleichen Funktionen angeboten werden.

Was ist der SPL DeEsser Mk2?

Der SPL DeEsser Mk2 Model 2230 ist ein 2-kanaliges Monogerät, es können also 2 Signale gleichzeitig und unabhängig voneinander bearbeitet werden. Als Ein- und Ausgänge stehen auf der Rückseite XLR-Buchsen wie auch symmetrische Klinkenbuchsen zur Verfügung, das Netzteil ist eingebaut.

Auf der Frontplatte finden sich von links nach rechts:

der feingerasterte Regler „S-Reduktion“, mit dem die Stärke der S-Laut-Reduzierung eingestellt wird

der Schalter „Auto“, der den Threshold bei schwankendem Mikrofonabstand konstant beibehält

der Umschalter „Male/Female“ zum Anwählen der geschlechtstypischen Einsatzfrequenz

der „On“-Schalter zum Aktivieren bzw. Deaktivieren

Das Ganze „nimm zwei“, denn wir haben ja zwei unabhängige Kanäle. Geziert wird das Ganze durch jeweils eine LED-Kette, die die Stärke der Reduktion anzeigt. Und aus langjähriger Erfahrung kann ich euch sagen, dass es oft genügt, wenn lediglich ein- oder zwei Lämpchen ansprechen, um ein gutes Ergebnis zu erhalten.

Wie funktioniert ein herkömmlicher DeEsser?

Die meisten DeEsser muss man sich wie einen Kompressor vorstellen, dessen Detektor auf menschliche Frequenzen hin optimiert ist und bei deren Auftauchen dieser (meist einstellbare) Frequenzbereiche um mehrere Dezibel abgesenkt wird. Unmerklich geht das nicht und dieses „Wupp“ bzw. Abtauchen des stimmlichen Frequenzbereiches merkt man meist recht deutlich. Besonders dann, wenn man die Absenkung zu stark gewählt hat.

Wie funktioniert ein SPL DeEsser?

Der SPL DeEsser geht seit seinem ersten Erscheinen vor über 25 Jahren mit einem komplett anderen Prinzip zu Werke: Grob erklärt wird hier ein vorher definierter Frequenzbereich abgegriffen und phaseninvertiert (oder phasengedreht) dem Originalsignal zugemischt. Je mehr dieses phasengedrehte Signal zugemischt wird, desto intensiver ist die Auslöschung der S-Laute.

Das funktioniert beim SPL (beim „alten“ wie auch bei seinem Nachfolger) dermaßen unauffällig, dass es selbst in der Maximalposition noch einigermaßen erträglich klingt – und korrekt eingestellt schlichtweg ein Traum ist. Einen besseren kennt der Onkel Sigi nicht und da ich auch einmal die Software-Variante von SPL ausprobiert habe, kann ich auch dieser Ausführung eine sehr gute Beurteilung geben, wenngleich das Hardware-Original einen Ticken smoother arbeitet.

Zum „Female/Male“-Schalter ist es wichtig zu bemerken, dass diese Einstellung lediglich eine Ausgangsbasis für die gängigsten Fälle darstellt. Es gibt aber durchaus weibliche Tiefstimmen und männliche Soprane, wo eine Einstellung auf das gegenteilige Geschlecht das bessere Ergebnis bringt. Hier ist einfach ausprobieren angesagt. Die Taste „On“ ermöglicht hier einen schnellen Vorher/Nachher-Vergleich.

Wo schließt man den SPL DeEsser Mk2 an?

Am sinnvollsten schleift man ihn im Mischpult über den Insert des betreffenden Mikrofonkanals ein. Wenn man nur einen separaten Mikrofonvorverstärker besitzt, sollte dieser ebenso Inserts wie z. B. der SPL Gold Mike Mk 2 besitzen. Ansonsten gehen zur Not auch die Hauptausgänge des Preamps. In der DAW bewerkstelligt man den Anschluss über ein mehrkanaliges Audiointerface, das dann entweder ebenso Inserts anbietet oder den DeEsser über zuweisbare Ein- und Ausgänge einbindet. Wer nur mit Software arbeitet, dem würde ich zum SPL DeEsser Plug-in raten.

Für wen eignet sich der SPL DeEsser Mk2 Model 2230?

Recording-Anfänger, Recording-Vollprofis, PA-Einsatz auf der Stimme, singende Alleinunterhalter: Das passt für alle diese Leute bestens, um störende S-Laute zu wohlklingenden Wölkchen umzuwandeln. Selbst zu scharfe Schlagzeugbecken lassen sich damit einbuttern. Dabei ist das Gerät beinahe selbsterklärend, ich würde ihn gar als „idiotensicher“ betiteln.

Zu den Klangeispielen

Ich habe mal ein bisserl „künstlerisches Audio-Dada“ eingesprochen, alles Wesentliche hört ihr im jeweiligen File. Allen gemeinsam ist die Einstellung auf „Male“.

Welche Kritikpunkte gibt es beim SPL DeEsser Mk2?

Der SPL DeEsser Mk2 Model 2230 ist fraglos (genau wie sein Vorgänger) ein oberklassiges Gerät und in meinen Ohren der beste und unauffälligste DeEsser auf der Welt.

Warum aber, liebe SPLer, habt ihr bei einem Nachfolgegerät nicht auch die erweiterten Funktionen eures 500er Modul-DeEsser 1503 eingebaut? Dieser bietet nämlich zusätzlich einen schaltbaren High- und Low-Band-Bereich und dafür wäre auf der 19-zölligen Frontplatte locker Platz gewesen. Auch euer Software-Pendant ist damit ausgestattet.

Von einer so innovativen Firma wie SPL erwarte ich bei einem „Mark 2“ nicht nur Kosmetik der Frontplatte, sondern auch einen Schuss zusätzlicher Möglichkeiten, zudem das Gerät auch noch merklich teurer geworden ist. Aus diesem Grund vergebe ich nur 2 Sterne, weil hier das Preis-Leistungs-Verhältnis anfängt, problematisch zu werden.

Hätte der „neue“ DeEsser die erweiterten Funktionen des 500er-Geräts gehabt, hätte ich über die Preiserhöhung einigermaßen hinweggesehen und sogar über einen Austausch meines Gerätes nachgedacht, so aber bleibt mein guter „alter“ da, wo er ist. Denn ausgesehen hat dieser auch toll in seinem elegant gefleckten blau.

Was fällt auf beim De-Esser von SPL?

SPL beschriftet die Anschlüsse all seiner 19-Zöller auf der Rückseite auch auf den Kopf gestellt, so dass man bei der Betrachtung von oben ebenso in Klarschrift lesen kann. Ein Detail, was mir immer gut gefallen hat, wenn ich am verkabeln oder umverkabeln war.

Auch bei extremen Einstellungen macht der SPL DeEsser Mk2 das Signal nicht komplett unhörbar, im schlimmsten Fall ergibt es eine Art Lispeln.