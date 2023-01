SPL Transient Designer 4 Mk2, Dynamikprozessor für Transienten

Transienten-Bearbeitung mit 2 Reglern

Nachdem man bereits den DeEsser überarbeitet und als Mk2-Version auf den Markt gebracht hat (hier unsere News dazu), folgt bei SPL nun auch eine zweite Generation des fast schon legendären Transient Designers.

Die Mk2-Version des Transient Designer verfügt über die gleichen bewährten Processing-Qualitäten wie sein Vorgänger – hat aber ein neues Design und auf Grund der Vollaluminium-Knöpfe laut SPL eine noch bessere Haptik spendiert bekommen.. Insgesamt vier Transient-Designer-Kanäle bietet die MK2-Version in Gehäuses eines 19″-Geräts.

Im Jahre 1998 erschuf SPL mit dem Transient Designer quasi eine neue Gattung von Dynamikprozessoren. Die pegelunabhängige Bearbeitung des Ein- und Ausschwingverhaltens von Audiosignalen hat die Musikproduktion doch recht nachhaltig revolutioniert. Doch was macht er? Mit dem Transient Designer ist es möglich, die Hüllkurven von Audio-Signalen pegelunabhängig zu bearbeiten. Transienten beschleunigen oder verlangsamen, Ausschwingzeiten verlängern oder verkürzen, all das geht mit dem Transient Designer leicht von der Hand. Und das mit nur zwei Reglern: Attack und Sustain!

Die Features im Überblick:

4-Kanal Dynamikprozessor mit Differential Envelope Technology

zur pegelunabhängigen Hüllkurvenbearbeitung von Audio-Signalen

Attack: Einschwingphase eines Signals kann um bis zu 15 dB verstärkt oder abgesenkt werden

Sustain: Ausschwingphase eines Signals kann um bis zu 24 dB verstärkt oder abgesenkt werden

Link-Funktion zur Bearbeitung von Stereosignalen

maximaler Eingangspegel: 21 dBu

maximaler Ausgangspegel: 21 dBu

Frequenzbereich (-3 dB): 10 – 100.000 Hz

THD + N (0 dBu, 10 Hz – 22 kHz): 0,021 %

Abmessungen (B x H x T): 482 x 44 x 237 mm

Gewicht: 3,3 kg

Wie alle SPL-Geräte, wird auch der Transient Designer Mk2 in der eigenen Fertigung in Niederkrüchten am Niederrhein hergestellt. Alle Bauteile werden in Durchsteckmontage (THT) auf den Platinen verbaut.

Ab dem 23.01.2023 ist der Transient Designer Mk2 erhältlich. Der Preis liegt bei 1.149,- Euro.