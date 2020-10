SPL Control und Marc One: Monitor und Recording Controller

Günstiger Monitorcontroller und Recording-Zentrale

Erst in der vergangenen Woche hat der deutsche SPL Electronics mit Phonitor One und One D seine neue One Series eingeführt, heute werden bereits die nächsten beiden Produkte aus der neuen Produktlinie vorgestellt. Unter das Motto „Number One In Sound“ hat SPL die neue Serie gestellt und möchte den Sound der großen SPL Geräte mit einem desktopfreundlichen Design und einem für den ambitionierten User erschwinglichen Preis vereinen. Dabei richtet sich die Serie gleichermaßen an professionelle Tonstudios, Home-Studios, Musiker, Musikliebhaber und Medienkreative in allen Varianten.

Nach dem erfolgreichen Release der ersten beiden Geräte, folgt nun mit dem Monitor Controller SPL Control One und dem Monitoring und Recording Controller SPL Marc One die zweite Runde. Der SPL Control One ist der ideale Monitorcontroller für das moderne Studio. Als hochwertige analoge Schaltzentrale verwaltet er Audio-Quellen und Abhörlautsprecher inkl. Subwoofer und besitzt darüber hinaus sogar einen individuell regelbaren erstklassigen Kopfhörerverstäker mit Phonitor Matrix. Dank der verschiedenen Abhör-Modi soll kein Klangdetail verborgen bleiben.

Die zweite Neuheit, der SPL Marc Onem erweitert dieses Feature-Set um einen stereo AD/DA-Konverter, der mit einem AKM AK 4490 Velvet Soun Chip auf der DA-Seite und dem passenden AK 5552 auf der AD-Seite ausgestattet ist. Neben der Wiedergabe und Aufnahme von digitalem PCM-Audiomaterial mit bis zu 768 kHz/32 Bit ist so auch das Playback von Direct Stream Digital Audio bis DSD4 möglich.

Der Marc One lässt sich direkt über USB mit einem Computer verbinden – ganz egal ob Mac, PC oder Class Compliant Mobile Device. Analoge Lautstärkeregler, Premium-Schalter und ein hochwertiges Metallgehäuse mit Aluminium-Frontpanel runden das Gesamtbild ab.

Die Features des SPL Control One Monitorcontroller im Überblick:

Erweiterte Monitor-Funktionen

2 Stereo-Line-Eingänge

2 Stereo Lautsprecherausgänge

Subwoofer-Ausgang

Stereo-Line-Ausgang

Leistungsstarker Kopfhörer-Verstärker

Phonitor Matrix mit Crossfeed Control

Analoger Lautstärkeregler

Aluminium-Frontpanel und Metallgehäuse

Made in Germany

Die Features des SPL Marc One Monitor-/Recordingcontroller im Überblick:

Erweiterte Monitor-Funktionen

Digitaler Stereo Ein-/Ausgang (USB 2.0)

2 Stereo-Line-Eingänge

2 Stereo Lautsprecherausgänge

Subwoofer-Ausgang

Stereo-Line-Ausgang

Leistungsstarker Kopfhörer-Verstärker

Phonitor Matrix mit Crossfeed Control

Analoger Lautstärkeregler

Aluminium-Frontpanel und Metallgehäuse

Made in Germany

Bereits ab heute sind die beiden SPL Neuheiten im Fachhandel erhätlich. Die aktuellen unverbindlichen Preisempfehlungen (inkl. 16% MwSt.) belaufen sich auf 486,42 Euro für den Control One (ab 01.01.2021 mit 19% MwSt. 499,- Euro) und auf 681,38 Euro für den Marc One (ab 01.01.2021 mit 19% MwSt. 699,- Euro).