Test: Charvel Pro Mod SD1 2H FR TRB, E-Gitarre

Gitarren aus der Kategorie Powerstrat sind nach wie vor schwer angesagt – und das aus gutem Grund. Für viele von uns bieten diese luxuriös ausgestatteten Klampfen eine Menge unschlagbarer Vorteile, wie etwa druckvolle und brummfreie Zerrsounds mit einem Humbucker in der Stegposition oder ein absolut verstimmungsresistentes Vibratosystem für die kleinen oder größeren Gimmicks zwischendurch. Kurz und knapp – die Powerstrat ist und bleibt einfach eine Allroundgitarre, deren Einsatzgebiet sich von Tanzmusik bis zum Deathmetal und allem dazwischen erstrecken kann. Genau solch eine Kandidatin werden wir uns im heutigen Test mit Neugier betrachten, denn die Charvel Pro Mod SD1 2H FR TRB stammt ja schließlich aus der Produktion einer der Hersteller, die in den frühen 80er Jahren schon maßgeblich zur Entwicklung dieser eigenständigen Gitarrenklasse beigetragen hat. Let’s shred!

Facts & Features

Im Großen und Ganzen kommt der aus Erle hergestellte Korpus mit seinen Fräsungen auf Vorder- und Rückseite dem einer Fender Strat recht nahe. Es scheint sich um ein recht leichtes Stück Erle zu handeln, denn trotz ihrer massiven Hardware mit dem Floyd Rose System und seinem Klemmsattel ist die Charvel Pro Mod SD1 2H FR TRB sehr angenehm und gut ausbalanciert am Gurt zu tragen. Täuschend echt wurde auf der Oberseite der Decke ein Riegelahornfurnier aufgesetzt, das bei unserem Testmodell in einem dunklen Rot gebeizt wurde. Erhältlich ist die Charvel Pro Mod SD1 2H FR noch in vielen weiteren Farben, darunter auch die typischen Vertreter der 80s in Neon Pink oder Neon Gelb.

Egal, welche Farbe aus der Serie es nun sein soll, das weit ausgesägte Cutaway des Korpus erlaubt auch Spielern mit Schlosserpranken, die 22 Bünde des Ahornhalses mühelos zu erreichen. Dieser wurde natürlich eingeschraubt und besitzt ein separat aufgeleimtes Ahorngriffbrett, eine echte One-Piece-Maple-Konstruktion finden wir leider nur bei den USA-Modellen von Charvel. Unser Testinstrument wurde aber in Mexiko hergestellt, auch wenn man mit Stolz auf der Neckplate auf das amerikanische Mutterhaus hinweist.

Etwas, was man sich vielleicht an einer echten „Superstrat“ wie dieser noch gewünscht hätte, wäre ein optimierter bzw. ergonomisch gestalteter Hals-Korpus-Übergang. Der fehlt leider, obwohl der Vorhandene alles andere als klobig ist und von daher für die Greifhand kein wirkliches Hindernis beim Bespielen der oberen Lagen darstellt.

Das Vibratosystem der Charvel Pro Mod SD1 2H FR TRB

Die Gitarren der Pro Mod Serie mit Vibrato werden ab Werk aus Kostengründen mit der koreanischen Version des Floyd Rose Systems ausgeliefert. In vielen unserer Tests glänzten diese Systeme nicht gerade mit Zuverlässigkeit beim Halten der Stimmung. Bei Charvel bzw. dem Mutterhaus Fender scheint man sich dieses Problems bewusst zu sein und an einigen Stellen (erfolgreich) nachgebessert. Davon konnte ich mich schon beim Test einer weiteren Charvel mit dem koreanischen System überzeugen – damals ging es um die Pro Mod San Dimas ST 2 FR, die mit dem Halten ihrer Stimmung absolut keine Probleme hatte.

An entscheidenden Stellen wie Klemmsattel, Stehbolzen und Vibratohebel wurde hier sinnvoll nachgearbeitet, sodass dieses System nun der amerikanischen Version zumindest in diesem Punkt das Wasser reichen kann. Unterschiede bestehen aber nach wie vor, deutlich wird dies bei der Qualität der Verchromung oder etwa der Funktion der sechs Schrauben für die Feinstimmer, die bei der US-Version doch noch einen Ticken sanfter laufen. Aber egal, in der wichtigsten Kategorie funktioniert das System – und das auch bei exzessivem Einsatz und in beide Richtungen, denn selbstverständlich besitzt die Decke eine korrespondierende Unterfräsung unter dem Vibratoblock.

Die Mechaniken der Charvel Pro Mod SD1 2H FR TRB

Da mir während der Testdauer eine Saite gerissen war, hatte ich auch die Gelegenheit, die sechs Mechaniken genauer zu inspizieren. Wie wir ja alle wissen, spielt die Qualität der Mechaniken bei einem Floyd Rose Vibrato dank des Klemmsattels keine so tragende Rolle. In unserem Fall kann man darüber froh sein, denn hier wurde offensichtlich bei der Konstruktion bzw. Kalkulation der Rotstift angesetzt. Nicht nur die Mechanik der Saite, die mir riss, zeigt Schwächen in der Präzision beim Drehen, alle anderen tun es auch. Aber geschenkt, nach dem Verriegeln des Klemmsattels hat man diesen Punkt auch schnell wieder vergessen. Ewig wird das natürlich nicht gut gehen und so sollte man mit einem Tausch der Mechaniken früher oder später wohl rechnen.