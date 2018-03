Test: CopperSound Pedals Daedalus, Effektgerät

Zurzeit herrscht die Dekade der Fußbodentreter, daran bestehen vor allem nach dem Ende der NAMM keine Zweifel. Die Flut der Neuvorstellungen ist gigantisch und wir kommen manchmal in der Redaktion kaum hinterher mit dem Vorstellen bzw. Testen von neuen Gerätschaften, die uns von den Herstellern angeboten werden. Ein weiterer Neuling auf dem Markt ist die US-Firma CopperSound Pedals, die mit ihrem nach der griechischen Anthologie benannten Hallpedal Daedalus unsere Bedürfnisse nach einem guten Plattenhall befriedigen möchte.

Zu Beginn aber ein kleines Stück Geschichte an die Jüngeren unter unseren Lesern, die mit dem Begriff Plattenhall oder Plate Reverb vielleicht nicht allzu viel anzufangen wissen. Ein Plattenhall war bzw. ist eine Metallplatte, gerne auch mal in der Größe eines Doppelbetts, die elektrisch zum Schwingen angeregt und deren verhalltes Signal dann wieder abgenommen wurde. Durch die Größe und vor allem die Kosten für ein solches System wurden Hallplatten vornehmlich in großen Studios eingesetzt. Der Vorteil eines sogenannten „Plate Reverbs“ liegt weniger in seiner Dichte, sondern viel mehr in seiner Durchsetzungskraft. Und das wiederum kann uns als Gitarristen ja nur gelegen kommen. Das CopperSound Pedals Daedalus verschont uns also vor hohen Kosten und bietet gleich zwei Hallsounds auf Fußdruck. Aber das ist noch nicht alles.

CopperSound Pedals Daedalus – Facts & Features

Einen wohl verdienten Pluspunkt gibt es gleich zu Beginn zu vergeben, denn das CopperSound Pedals Daedalus besitzt sämtliche Anschlüsse an der Stirnseite des 114 x 89 x 36 mm großen und knapp 500 Gramm schweren Gehäuses. Dazu gehört der Eingang, der Ausgang, der Anschluss für ein 9-Volt-Netzteil sowie eine EXP-Buchse, an die aber nicht etwa ein Expressionpedal Anschluss findet, wie man zunächst vermuten würde. Es handelt sich hier um einen Effekt-Loop, mit dem man via TRS-Kabel beliebige weitere Effekte einspeisen kann. Das dort anliegende Signal wird sinnvollerweise zwischen der Vorstufe des Daedalus und dem Halleffekt eingefügt. Das Mischverhältnis wird von einem Blend-Regler bestimmt, der wie alle übrigen vier Potis einen griffigen Knopf aus gefrästem Alu besitzt und sich butterweich auf seiner Achse drehen lässt.

Die weiteren Regler bestimmen die Intensität (Depth) des Halls sowie die Raumgröße der zwei Presets (Reverb/Reverb II). Richtig, das CopperSound Pedals Daedalus hält zwei Plate-Reverbs für uns bereit, das erklärt auch die Anwesenheit der zwei Metallschalter, die durch eine weiße LED über die Aktivität von Reverb 1 und durch eine blaue über die von Hall Nummer 2 informieren. Den Abschluss bildet der Preamp-Regler, er ist auch zugleich der Kleinste der fünf Potis auf der Oberseite. Seine Funktion ist vergleichbar mit dem eines Mix-Potis, allerdings sorgt er nicht nur für die Intensität bzw. das Mischverhältnis zwischen dem Original- und dem Hallsignal, er fügt dem Effekt auch deutlich mehr Druck und somit eine spürbar bessere Durchsetzungskraft hinzu. Eben genau das, was man von einem guten Plate-Reverb ja auch erwartet! Knallen soll es, aus diesem Grund wird der Plattenhall ja bis heute auch vornehmlich für Schlaginstrumente und da im speziellen für Snaredrums verwendet.

Sämtliche Regler und die beiden Metallschalter wurden, wie man es bei einem Boutiquepedal dieser Preisklasse erwartet, fest mit Sechskantmuttern am Gehäuse verschraubt. Durch die griffigen und verhältnismäßig großen Knöpfe aus gefrästem Aluminium, die sich auch mit drei Fingern vollständig umgreifen lassen, sind feine und nuancierte Eingriffe in das Klanggeschehen möglich. Etwas störend wirken allerdings auch hier mal wieder die verbauten LEDs, die in dunkler Umgebung einen genauen Blick auf die Oberfläche des Daedalus erschweren bzw. unmöglich machen. Also besser den Ohren, als den Augen beim Einstellen des Sounds folgen. Oder einfach ein Stück Isolierband drüber kleben.

Zwischenzeugnis

So weit also alles an Bord des CopperSound Pedals Daedalus – bis auf einen Stereoausgang vielleicht, das würde das Pedal natürlich auch für Tastendrücker oder für den Einsatz im Studio attraktiv machen. Eine dritte Buchse ist ja vorhanden, allerdings ist die ja dem Effektweg vorbehalten und außerdem wäre vermutlich auch noch etwas mehr Power für den DSP von Nöten. Hinsichtlich der Hardware gibt es aber beim Daedalus sonst mal gar nichts zu meckern, die Optik und auch die Haptik entsprechen den Erwartungen an ein handgemachtes Pedal dieser Preisklasse vollkommen. Man hat jederzeit irgendwie das Gefühl, sein Geld gut angelegt zu haben. Ob die Ohren da mitspielen, erfahren wir auf der nächsten Seite.