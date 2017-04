Test: Denon MC7000, DJ-Controller

Mit dem Denon MC7000 schickt man einen neuen Oberklasse-Controller für Serato ins Rennen, der Vollausstattung in vielerlei Hinsicht verspricht. Damit schließt man die Lücke zwischen der kürzlich vorgestellten Workstation MCX8000 (hier im AMAZONA-Test) und den eher kompakt gehaltenen Serato Controllern MC6000 und MC4000. Dabei fällt direkt auf, dass der neue MC7000 mit Ambition zu einem neuen Flaggschiff-Controller für Serato DJ angelegt ist, denn im Vergleich zu den Vorgängern bietet er eine wesentlich größere Fläche mit mehr Raum für kreatives Mixing und auch die technische Ausstattung kann sich sehen lassen. So bietet der Denon MC7000 die Möglichkeit, zwei Laptops simultan anzuschließen und einen Standalone-Mixer mit üppigen Anschlussmöglichkeiten und der Möglichkeit Serato als DVS-System zu betreiben. Da bleiben ja kaum Wünsche offen oder doch? Grund genug für einen ausführlichen Test!

Verarbeitung und erster Eindruck

Schon der Paketbote kann etwas zur Verarbeitung des Denon MC7000 sagen, denn der aus Metall und hochwertigem Kunststoff gefertigte Controller bringt rund 7 kg auf die Waage. Damit ist er kein Leichtgewicht, ist aber auf eine ordentlich lange Lebensdauer ausgelegt. Dies gilt nicht nur für die Verarbeitung des Gehäuses, sondern auch für die verbauten Bedienteile. Somit hinterlässt das Gerät einen wirklich guten ersten Eindruck und wirkt in der Gesamterscheinung sehr hochwertig. Dabei hat man Wert auf viel Platz zum Arbeiten gelegt, den Bedienelementen entsprechend Raum eingeräumt und das Design insgesamt sehr übersichtlich und ansprechend gestaltet. In Maßen ausgedrückt, liest sich das dann so: Größe circa 67 x 38 x 7 cm. Mir persönlich gefällt dabei, dass der MC7000 sehr flach ist und durch leicht abgeschrägte Kanten an der Unterseite recht leichtfüßig wirkt, wenn man ihn mit anderen Controllern vergleicht.

Anschlussvielfalt

In der Einleitung wird schon deutlich, dass der Denon MC7000 über eine ganze Reihe von Anschlussmöglichkeiten verfügen muss, um allen Einsatzzwecken gerecht zu werden. So ist die Ansicht der Rückseite auch dann entsprechend beeindruckend für einen DJ-Controller. Zunächst fallen zwei USB-Anschlüsse auf, die es erlauben, zwei Rechner gleichzeitig mit dem Controller zu verbinden. Diese können durch Taster auf der Bedienfläche ausgewählt werden. Somit ist es möglich, entweder nahtlos an einen nächsten Serato-DJ weiterzugeben, wenn ein Set beendet ist oder einfach direkt als Team mit zwei Laptops aufzulegen. Eine super Sache und längt überfällig bei Geräten dieser Kategorie, die sich nicht als reine DJ-Controller, sondern als Schaltzentrale für ein digitales und analoges DJ-Setup etablieren wollen. Somit kann ein zusätzlicher Mixer entfallen und der Denon Controller ist das zentrale Element. Dies zeigt sich auch bei den weiteren Anschlussmöglichkeiten. Die Ausgabe von Audiosignalen erfolgt am MC7000 über professionelle XLR-Anschlüsse, die sich direkt mit einer PA verbinden lassen. Erfreulich ist, dass dies nicht nur für den Master-Out, sondern auch für den Booth-Ausgang gilt. Für den Einsatz zu Hause hat Denon außerdem einen Cinch-Ausgang für das Master-Signal spendiert, der sich zum Beispiel auch für das Aufnehmen eines Sets oder Weiterleiten an Lichtpulte oder Ähnliches eignet.

Auch Eingänge bietet das Gerät satt. So bieten Kanal 1 und 2 Line-Eingänge für Zuspieler wie CD- oder Media-Player. An Kanal 3 und 4 ist es möglich, entweder ein Line- oder ein Phono-Signal anzulegen, um Plattenspieler in das Setup zu integrieren. Diese dürfen dann nicht nur analoge Schätzchen in das Set einfließen lassen, sondern können auch über Serato Vinyls für eine extrem gute DVS-Steuerung der digitalen Dateien sorgen. Die Latenz des integrierten Audiointerfaces ist dabei wirklich hervorragend und der Unterschied zu wirklichem Vinyl kaum noch zu bemerken. Zu guter Letzt finden sich konsequenterweise noch zwei Mikrofoneingänge, die separat regelbar jeweils einer Seite des Controllers zugeordnet sind und jeweils eine Talkover- und Echo-Funktion bieten.