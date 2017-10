Test: EastWest Stormdrum 2 V 1.0.56

Lange angekündigt im Zusammenhang mit anderen Paketen, die sich mit der neuen und hauseigenen PLAY-Engine ausgestattet sehen, hat nun auch der legitime Nachfolger des EastWest QuantumLeap Pakets Stormdrum das Licht der Welt in einer käuflichen Form erblickt. Das Vorgängerpaket ist eine von denjenigen Klangbibliotheken, die ich persönlich für zeitlos und trendunabhängig einstufe und so ist davon auszugehen, dass EastWest trotz des Autarkiebestrebens hinsichtlich der Bedienungsoberfläche die Philosophie von Stormdrum in Stormdrum 2 – The Next Generation integriert und damit ein Paket erzeugt hat, das weder die erste Ausgabe ersetzen noch in Konkurrenz dazu treten soll. Inwieweit ihnen das nach meiner Einschätzung gelungen ist, möchte ich in einigen Sätzen schildern und mit einigen ausgesuchten Audiobeispielen belegen.

Die Freischaltung erfolgt mittels eines auch hier NICHT im Lieferumfang enthaltenen iLok-Keys, welche sich aber wie immer als unproblematisch herausstellt.

Grundsätzliche Dinge zur PLAY-Engine lesen Sie bitte in den Tests über Ministry Of Rock und Voices Of Passion nach, ich gehe hier nur auf die Besonderheiten und Bedienelemente von SD2 ein.

Beginnend mit einem Round Robin Rest Button, mit dem notfalls immer auf das Start Sample geschaltet werden kann, kommen wir gleich zu einer Stereo Spread Control, mit deren Hilfe das Klangbild des Outputs im Stereobild gestaucht oder gespreizt werden kann.

Ein 6-Pole Low Pass Filter mit den Einstellmöglichkeiten Frequency und Resonance steht ebenso zur Verfügung wie eine Reverb Control-Einheit. Das Besondere an dieser Reverb Control ist die Einstellmöglichkeit des Predelays, die wir in den meisten anderen PLAY-Oberflächen nicht vorfinden.

Mit Sensivity können Sie die Wirkung von Velocity auf die geladenen Samples einstellen und eine AHDSR-Hüllkurve sorgt für einen gewünschten Klangverlauf.

Mit diversen MIDI-CC-Befehlen lassen sich noch bei geschickter Kanalaufteilung und Controllerzuweisungen Bewegungen in das Klangbild hinsichtlich Positionierung, Lautstärke, Filterung und weiterer Funktionen bewerkstelligen.

Eine überschaubare, aber doch in ihren Optionen gut ausgestattete Bedienungsoberfläche, anders kann man es nicht sehen, denke ich.

Für die vorerst bequemen Anwender, die erst an ihren Aufgaben wachsen (irgendwie zähle ich mich auch zu dieser Gruppe, zumindest die Bequemlichkeit betreffend), hält das Gesamtpaket so genannte MIDI Performance Files bereit, von denen ich reichlich Gebrauch gemacht habe, bevor ich eigene Versuche gestartet habe. An diesen Beispielen lässt sich im Zusammenhang mit entsprechend geladenen Instrumenten schon eine Menge der Schaffenskraft von SD2 verdeutlichen.