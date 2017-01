Test: Genelec 8350 APM, Studiomonitor

Seit Mitte 2016 verfügbar: Der neue Streich aus dem Norden, die Genelec 8350 APM mit dem Genelec Loudspeaker Manager (GLM™). Dieses Package haben wir heute auf dem Audio-Seziertisch.

Über Genelec muss man generell nicht mehr viel erzählen. Vor allem in professionellen amerikanischen Recording Studios steht in den meisten Fällen mindestens ein Paar des Herstellers, das sagt ja schon viel aus. Natürlich sorgt ein somit geschaffener quasi Standard immer für Reibung und Kritik, zumal die Konkurrenz nicht schläft bzw. den Markt belebt.

Dass Studioabhören eine sehr persönliche Angelegenheit sind, muss ich immer wieder erwähnen. Ein schönes Beispiel sind in diesem Fall die Yamaha NS10, die ja (immer noch) sehr oft als Referenzspeaker genannt werden. Aber eher, weil sie tatsächlich nicht besonders gut klingen. Wenn man auf ihnen einen Mix hinbekommt, so sagt man, klingt er überall. Hier scheiden sich natürlich auch die Geister. Denn theoretisch kann man ja somit auch auf Hi-Fi Boxen mischen, wenn man sie denn gut kennt. Aber eine lineare Transparenz, Tiefe und ein differenziertes Stereobild bieten einem nur speziell dafür entwickelte Studiomonitore, hier bleibt für mich kein Zweifel.

Genelec Loudspeaker Manager (GLM™)

Die zweite, wichtige Komponente ist immer die Raumakustik. Ecken fern von 90 Grad, schwingender Boden, Absorber und Kompensation von Raumeinflüssen im Monitorsystem sorgen für eine ideale Abhörsituation. So was gibt es natürlich meistens nur in Studios mit starkem kommerziellen Background, denn das bedeutet eine größere Investition. Dass ein Raum trotz größter Bemühungen immer noch gewisse Resonanzen aufweist, ist leider meist unumgänglich. Zumal die Wenigsten sich ein Studio bauen lassen, sondern Räumlichkeiten anmieten.

Hier kommt der Genelec Loudspeaker Manager (GLM™) ins Spiel. Digitale DSP-Filter machen es möglich, durch den Raumsound gepushte Resonanzen zu reduzieren. Die Finnen liefern hier für rund 500,- Euro extra ein System, das aus einem Netzwerkinterface zum Anschluss an einen Computer und einem Messmikrofon besteht. Die Lautsprecher werden über Netzwerkkabel mit diesem Interface verbunden. Eine Software, frei zum Download auf der Genelec Homepage, erledigt den Rest. In dem virtuellen Raum positioniert man die Abhören und das Mikro im Sweetspot (die Abhörposition). Startet man das Einrichten, ertönt ein Sinuston durch das gesamte Frequenzspektrum, danach wird graphisch dargestellt, wie sich die Resonanzen in der gegebenen Praxis verhalten. Das System gleicht automatisch positive Raumresonanzen aus. Diese kann man aber auch per Hand wieder nachregulieren. Klingt vielversprechend. Da stellt sich natürlich sofort die Frage: Kann man sich nun die Raumakustik sparen?! Das wäre natürlich eine Revolution auf diesem Sektor. Dazu mehr im Praxisteil. Vielleicht soviel dazu, die Raumakustiker werden zumindest nicht arbeitslos.