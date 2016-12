Test: Native Instruments Komplete Kontrol S, Keyboard Controller

„Es kommt in unserer heutigen Zeit nicht so sehr darauf an, den besten (Software)-Klangerzeuger zu kreieren, sondern es kommt darauf an, die existierenden händelbar zu machen.“ So muss wohl das Motto geklungen haben, als bei NI die ersten Ideen und Skizzen, der mir jetzt vorliegenden Native Instruments Komplete Kontrol S die Runde machten.

Zumindest geht es mir persönlich so: Im virtuellen Rack meiner DAW lungern genügend hervorragende Klangerzeuger herum, die die meisten Hardwaregeräte locker in die Sounddesigner-Tasche stecken, wenn deren Parameter mir nur durch einen sehr guten haptischen Workflow zur Verfügung stehen könnten. Aber die Masse an MIDI-Controllern kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eigentlich nur Kompromisslösungen darstellen, die mich zwar zum Meister auf dem Gebiet der MIDI-Controller-Zuweisungen werden lassen, aber nicht zu einem Musiker, der einfach nur mit seinen Werkzeugen Musik machen möchte.

NI hat vor 8 Jahren mit Kore schon einmal einen Versuch gestartet, seinem gesamten Portfolio namens Komplete eine Hardware zu spendieren. Im Laufe der Zeit haben sich die Ansprüche geändert. Der Workflow von Maschine weckt Begehrlichkeiten, die das Kore Konzept nicht mehr bedienen konnte. Mal sehen, ob NI von oben den Markt aufmischen kann.

Das Konzept

Komplete Kontrol ist derzeit fast ausschließlich dafür gedacht, die Software-Instrumente und Sample Librarys von Komplete in jeder beliebigen DAW zu steuern – browsen, einspielen, editieren. Ohne Komplete 9/10 ist die Hardware ein ganz gewöhnlicher MIDI-Controller. Alle, die ohne Maus produzieren möchten, wie es z.B. mit Ableton Push und NI Maschine möglich ist, sollten wissen, dass dies mit Komplete Kontrol so nicht vorgesehen ist. Die Hardware ist für die Bedienung der Komplete Klangerzeuger gedacht und nicht für die Bedienung der DAW, auch wenn dies in Grundzügen möglich ist. Ach ja, bevor ich es vergesse: Die Effekt-Plug-ins von Komplete sind bisher vom Komplete Kontrol Konzept ausgeklammert. Schade!