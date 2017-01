Test: Phonic Powerpod 1082r, Powermixer

Der größte Powermixer von Phonic: Powerpod 1082r

Der Phonic Powerpod 1082r ist ein Dual-Power-Verstärker und Powermixer für Beschallungsaufgaben und Monitoranwendungen. Der Powerpod 1082r ist das größte Modell der Powermixer Serie von Phonic. Die kleinste Ausführung ist der 415rw mit 150 Watt, der Powerpod 1082r liefert schon 2x 400 Watt. Ich habe den Powerpod ausgiebig für euch getestet und wir werden sehen, was in ihm steckt. Das Gewicht liegt bei 18,4 kg und mit den Maßen 471x 285 x 275 mm bewegt es sich im Rahmen des Üblichen bei vergleichbaren Geräten. Mitgeliefert wird natürlich das Netzteil und eine gute, ausführliche Anleitung in Deutsch.

Der Phonic Powerpod 1082r verfügt über neun XLR-Mikrofoneingänge bzw. zwölf TSR-Line-Inputs. Die beiden Endstufenblöcke sollen jeweils 400 Watt RMS an 4 Ohm liefern. Das eingebaute Effektgerät bietet 16 Effektprogramme. Mit dem 8-Band-Equalizer lassen sich Main- und Monitorsignale oder left/right für den üblichen Einsatz anpassen. Der Buchstabe r im Namen des Phonic Powerpod 1082r steht für Record. Über den USB-Port können Dateien abgespielt und im Livebetrieb als WAV-Datei bis 192 Kbp/s, also in Studioqualität, aufgezeichnet werden. Die Verarbeitung macht einen recht soliden Eindruck, die Potis lassen sich sauber drehen und haben eine Mittenrasterung. Dazu später mehr.