Test: Presonus, Audiobox 22VSL, USB Audio Interface

Hi SoerGl,

ich habe ein Firestudio Mobile. Super Teil. Bin sehr zufrieden. Läuft jetzt auch schon ein paar Jahre. Dazu muss ich gestehen, dass ich ein ziemlicher Presonus-Fan bin, da ich Preis/Leistung für „gut“ halte und manche Ideen für genial und innovativ (grade bei den Pulten). Das Firewire Mobile kann mit Netzteil, aber auch Bus-Powered betrieben werden, was für mich eine Bedingung im Betrieb mit meinem Laptop war. Latenzen habe ich grade nicht parat. Ein Spielen mit PianoTeq bei hoher Auflösung und 128 Samples ist aber kein Thema. Also subjektiv und NICHT gemessen: schnell. :-)

Was dem ‚mobile‘ völlig abgeht ist die aufgebohrte Monitor-Sektion. Also KEINE On-Board Effekte etc.pp. Ein Software Mischer ist aber am Start. Dafür deutlich mehr Eingänge als bei der kleinen USB Variante. Da entscheidet Dein Anwendungsfall. Was brauchst Du? Was ist unnötig.

Ich konnte mit dem ‚mobile‘ z.B. auch mal die Direct-Outs, Gruppen-Outs oder was auch immer von irgendeinem Live-Pult abgreifen und so einen Live-Mitschnitt der Band machen und zu hause noch etwas nachbearbeiten.

Nicht zu verachten: Wenn Du in Zukunft weiterhin auf Presonus setzen möchtest, sind im Moment (soweit ich weiß) nur die Firewire-Geräte miteinander kaskadierbar. Sollten Dir die I/Os also mal nicht reichen, könnte man das mit anderen (auch mit den Pulten) Firewire-Geräten von Presonus erweitern.

Ich vermute folgende Faustregel hinter diesen beiden Produktreihen: USB für kleine und größere Hobby- und Semiprofessionelle Installationen. Firewire für den Rest. Damit meine ich gar nicht so die Soundqualität, sondern eher Firewire als „unkapittbar“ Protokoll (jetzt krieg ich böse Kommentare) und die höhere I/O Anzahl…

Firmenpolitisch hoffe ich nur, dass beide Produktlinien co-existieren werden. Da die Pulte voin Presonus auch Firewire laufen, würde ich einfach mal vermuten, dass man dem Protokoll noch etwas treu bleibt.