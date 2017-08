Test: Sennheiser XSW 2-835 Vocal Set, Funkstrecke

Das Sennheiser XSW 2 Vocal Set

Mit dem Sennheiser XSW 2 Vocal Set spricht der renommierte deutsche Hersteller Sänger und Sprecher an, die im Einsteigerbereich neben erstklassigem Sound auch Wert auf professionelle Features wie True-Diversity-Empfang oder externe Antennen legen. Der Handsender ist mit der dynamischen e835-Kapsel ausgestattet. Als Alternative bietet Sennheiser dieses Vocal Set übrigens noch mit einer Kondensatorkapsel an, was dann unter der Bezeichnung Sennheiser XSW 2-865 E-Band Vocal Set erhältlich ist. Wir konzentrieren uns hier auf die Variante mit der dynamischen Kapsel.

Was bekommt der Käufer für sein Geld und lohnen sich die Mehrkosten im Vergleich zum Sennheiser XSW 1 Vocal Set, das wir hier schon vorgestellt haben, soll dabei auch zur Sprache kommen. Der Testbericht des XSW 1 Vocal Sets bei AMAZONA.de ist über diesen Link (hier klicken) zu erreichen.

Preisvergleich

Das Sennheiser XSW 2-835 E-Band Vocal Set mit der dynamischen e835 Kapsel ist für 439,- Euro zu haben. Die Variante mit der e865 Kondensator-Kapsel geht als Sennheiser XSW 2-865 E-Band Vocal Set für 489,- Euro über die Theke. Für das Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set sind 329,- Euro hinzublättern. Das alles sind aktuelle Ladenpreise, Stand August 2017.

Inhalt der Verpackung

Bereits das Gesamtpaket kann sich sehen lassen. Im elegant gestalteten Umkarton finden sich neben dem Empfänger EM-XSW 2 (mit zwei Antennen), dem Handsender SKM 835-XSW und einigen produktbegleitenden Unterlagen wie zum Beispiel der Bedienungsanleitung auch noch die passende Mikrofonklemme, das Netzteil, zwei AA-Batterien und eine dünne Tasche für den Handsender. Vor allem das 19-Zoll Rack-Montage-Kit zeigt schon deutlich, welche Zielgruppe Sennheiser mit diesem Vocal Set XSW 2-835 im Blick hat. Also Anwender, die mit diesem System zum Beispiel auf Tour gehen wollen und dabei die Vorteile der Rack-Montage zu schätzen wissen.

Das analoge UHF Wireless-System in der vorliegenden Ausführung arbeitet in den Frequenzbereichen 821 – 832 MHz und 863 – 865 MHz. Diese Frequenzen sind in allen EU-Ländern anmelde- und kostenfrei. Nämlich das harmonisierte EU Band mit 863 – 865 MHz und die sogenannte LTE Mittenlücke mit 823 – 832 MHz. Erhältlich ist das Sennheiser XSW 2 Vocal Set auch in anderen Frequenzbändern. Hier ist es sinnvoll, sich schon vor der Anschaffung mit den jeweiligen Bestimmungen der Länder vertraut zu machen, in denen das Vocal Set dann später eingesetzt werden soll.