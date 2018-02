Test: Sonarworks Reference 4 Studio, XREF20 Mic, Lautsprecher-/Kopfhörerkalibrierung

Mit Sonarworks Reference 4 stellen Sonarworks die neuste Version ihres System zur Kalibrierung der (punktuellen) Raumakustik vor. Sonarworks setzen dabei mit dem hauseigenen Messmikrofon XREF 20 auf eine Lösung aus Hard- und Software. Reference 4 beinhaltet neben den bishehrigen Möglichkeiten zur Abstimmung von Lautsprecher- und Kopfhörercharakteristik nun auch eine Erweiterung, mit der das gemessene Klangprofil auch auf Betriebssystemebene genutzt werden kann und nicht nur als Plug-in in einer DAW-Umgebung. Damit richtet sich diese Lösung an alle, die mit ihrer Raumakustik und Abhörsituation nicht zufrieden sind. Ob Sonarworks Reference 4 auch erfüllt, was es verspricht, lesen Sie in diesem Test.

Da hat man nun viel Geld in das Audiointerface und die Abhörmonitore gesteckt (oder auch nicht), aber beim Musikhören oder Mixen und selber Mastern klingt es dennoch nicht so, wie man es sich vorstellt. Das kann natürlich an den eigenen Fähigkeiten liegen oder daran, dass Audiointerface oder Abhörmonitore nicht gut genug sind. Oder es liegt ganz einfach daran, dass der Raum, in dem man arbeitet, einem ins Handwerk pfuscht.

Eigentlich sollte die Ausmessung der Raumakustik ja immer der erste Schritt sein, bevor man sich sein Studio heimelig einrichtet. Aber wer macht das schon? Und wer das gerne machen würde, möchte nicht unbedingt einen Raumakustiker kommen lassen. Besonders wenn man das Ganze nicht kommerziell betreibt. Akustikelemente sind zwar inzwischen auch bezahlbar, aber welche wohin müssen ist dann wieder eine Aufgabe, die Know-how erfordert.

Zum Thema Raumakustik gibt es im Übrigen einen Workshop auf Amazona.de von Thorsten Walter.

XREF 20 Kondensatormikrofon

Hier setzt Sonarworks Reference 4 an, indem die Software den Frequenzgang der Monitore so manipuliert, dass an der gemessenen Abhörposition des Benutzers ein linearer Frequenzgang ankommt. Also das gesamte Problem umgehen oder zumindest reduzieren will.

Dazu bieten Sonarworks erst mal ihr Kondensatormessmikrofon XREF 20 an. Mit einem Einzelpreis von 59,- Euro ist es nicht gerade das Teuerste und dürfte auch den anderen Mikrofonen dieser Preisklasse qualitativ kaum etwas voraus haben. Jedoch ist das XREF hochwertig gefertigt und verarbeitet, von dieser Seite aus gibt es nicht zu bemängeln.

In Zusammenhang mit Reference 4 ist der Unterschied zur Konkurrenz aber das ausgemessene Frequenzprofil des XREF, welches über die Seriennummer auf der Sonarworks-Hompage identifiziert und heruntergeladen werden kann. Die Softtware gleicht dann bestehende Unregelmäßigkeiten im Frequenzgang des Mikrofons aus.

Das wirft natürlich sofort die Frage nach der Qualität des Mikrofonvorverstärkers auf. Für den haben wir nämlich kein Profil und wenn der Mic-Pre schon nicht mitmacht, stehen wir vor einem Problem. Die einzige Lösung ist, was halbwegs Anständiges schon am Start haben, wobei die meisten Audiointerfaces der Mittelklasse aber schon einen recht linearen Frequenzgang aufweisen, im Gegensatz zu den meisten Mikrofonen der Mittelklasse.

Nichtsdestotrotz wird das Ergebnis der Kalibrierung eine Mischung der Charakteristika von Audiointerface, den Monitorboxen, des Raumklangs und des Mic-Preamps sein. Folglich muss auch bei einem Tausch der ersten drei Faktoren die Kalibrierung wiederholt werden.

Die Software

Die Reference4 Software wird nach der Installation mit der eigenen E-Mail und der beigelegten Seriennummer über das Internet aktiviert. Auf der Sonarworks Homepage ist auch eine Möglichkeit zur Offline-Aktivierung gegeben. Das Erstellen eines Online-Kontos bei Sonarworks ist nicht erforderlich.

Sonarworks Reference 4 besteht aus mehreren Komponenten: Einmal der standalone Mess-Software, dem DAW-Plug-in in den Varianten VST, AU, RTAS und AAX und der sogenannten „System Wide“-Betriebssystemerweiterung für Windows und MacOS.

Als erstes sollte man natürlich die Mess-Software „Measurement“ aufrufen.

Die Messung

Um die Messungen durchzuführen, werden folgende zusätzliche Gegenstände benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind: ein Mikrofonständer, eine Stativhalterung für Kleinmikrofon mit ca. 22 mm und ein Zollstock (Metermaß), denn die Software fragt einen nach diversen Maßen, wie z.B. den Abstand der Sitzposition zu den Boxen. Auch ein Stück Klebeband zur Markierung von Referenzpositionen kann ganz nützlich sein. Es sollte beim Messen immer eine Armlänge Abstand zum Mikrofon gehalten werden, um eine Beeinflussung durch Körperschallreflektionen zu vermeiden. Es kann auch zu Messfehlern kommen, wenn der Bildschirm vor den Boxen aufgestellt ist.

Die Messung erfolgt in drei Schritten. Zuerst werden die Abstände zwischen den Boxen gemessen, um die Eigenschaften der Nahfeldinteraktion zu ermitteln. Danach werden der Abstand und die Eigenschaften des Sweet Spots, also der Abhörposition, ermittelt und zuletzt werden ergebnisbeeinträchtigende Einflüsse wie Grundrauschen des Raumes und des Mikrofons überprüft.

Die Durchführung der Messung ist bei Sonarworks Reference 4 nahezu narrensicher, wenn man nicht vorsätzlich und bösartig versucht, die Software zu täuschen, aber leider nur in Englisch. Es werden sogar zuerst bestimmte Check-ups gemacht, bis der Vorgang überhaupt startet. Im Zweifelsfall sollte man einen Blick in das ebenfalls englischsprachige PDF-Handbuch werfen. Die Messung erfolgt ausschließlich bei 44,1 kHz Samplefrequenz.

Als erstes wird das Profil für das Messmikrofon ausgewählt. Danach folgt man den Anweisungen der Software, die einen umgehend darauf aufmerksam macht, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte und z.B. das Mikrofon nicht auf der geforderten Position steht. Das System ist dabei sehr genau und pingelig. So wird man durch die 24 Messungen gelotst, die je nachdem eine knappe Stunde in Anspruch nehmen können.

Das Ergebnis ist dann ein Profil, das in der ausgemessenen Position einen linearen Frequenzgang haben sollte. Zur Sicherheit sollte man die Messungen mindestens einmal wiederholen.

Leider kann man kein eigenes Profil für ein anderes Messmikrofon als das XREF erstellen oder verwenden. Es bleibt nur die Option, ein allgemeines 0º-Abweichungsprofil zu benutzen. Soweit ich das sehen kann, gibt es derzeit keine Möglichkeit zur Ermittlung der Phasenlage der Boxen. Doch das dürfte sich mit nur einem Monomikrofon auch außerordentlich schwierig gestalten.