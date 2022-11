Test: WREN AND CUFF Forest For The Trees BM20 – Ultra, Effektgerät

All you need is Fuzz - Fuzz is all you need

Wenig Pedale machen (mir) so viel Spaß, wie alles was Verzerrung erzeugt. Klar, ich muss natürlich zugeben, ist vielleicht eine meiner Schwächen, aber eine schöne Schwäche (wie ich finde). Verzerrung bietet so viele verschiedene Facetten und je nach Instrument und Amp reagieren bzw. klingen die jeweiligen Pedale anders. Wird hier also EXPERIMENTIEREN groß geschrieben. Drum hat man nie genug Zerrpedale im Arsenal (Achtung: GAS Alarm!!!). Spannend wird’s, wenn man dann diese Pedale auch noch sehr detailliert einstellen kann. Oder das ist eher nervig. Hier gibt es glaube ich nur zwei Philosophien. In jedem Fall schauen wir uns heute einen Kandidaten genauer an, der auf wenig Raum viele Optionen hat, sehr viele Optionen, um genau zu sein. Der Hersteller schreibt „Ihnen stehen buchstäblich Millionen möglicher, einzigartiger Einstellungen zur Verfügung. Im Ernst: Wir haben es nachgerechnet!“ Na dann … frohes Ausprobieren, wir sehen uns in zwei Jahren. Let’s check out the „WREN AND CUFF Forest For The Trees BM 20 – Ultra Fuzz“.

ANZEIGE

Wren & Cuff Forest For The Trees Overdrive Kundenbewertung: (1) 359,00 € bei

SPECS & FACTS – WREN AND CUFF Forest For The Trees BM20 – Ultra, Effektgerät

Das 354 g leichte und 120 x 94 x 40 mm (L x B x H) messende Metallgehäuse des „made in the USA“ BM20 sieht trotz der vielen Switches relativ übersichtlich aus, da diese gut strukturiert angeordnet und benannt sind.

Allgemein gesprochen handelt es sich hier um ein komplett analog designtes und geschaltetes Muff Style Pedal, das an 23 verschiedenen Punkten eingestellt werden kann und so eine weite Auswahl an klassischen Muff-, Overdrive-, Distortion- und Boostsounds liefert.

Zum Aufbau des Pedals

Oben mittig findet man die „Main“ Potis für Volume, Tone und Distortion. Das Tone-Poti lässt sich mittels eines Two-Way-DIP-Switches ein- und ausschalten und so komplett aus dem Signalweg nehmen (cooles Feature). Auch einfach zu verstehen sind die beiden Wahlschalter der Transistoren 1 und 2, die je die Auswahlmöglichkeiten „Germ“ (Germanium) und „Si“ (Silikon) zulassen. Unten mittig findet man True-Hard-Wire Bypass-Footswitch samt Status-LED (oben). Die Ein- und Ausgänge sind als Standard 6,3 mm Klinkenbuchsen an der rechten (Input-) und linken (Output-) Seite des Gehäuses angebracht. Kleines Manko, da man so immer die Patch-Kabel zwischen nebeneinander montieren/platzierten Pedalen hat (die Lösung mit Buchsen an der oberen Seite finde ich persönlich charmanter), aber sie erfüllen ihren Zweck.

Die Stromversorgung des Pedals wird über ein 9 V Netzadapteranschluss mit Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm (Minuspol innen) bei 6,5 mA realisiert (Achtung: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten und kein Batteriebetrieb möglich).

Nützliches Wissen: Mit einer Registrierung auf der www.w-distribution.de/Warranty Website verlängert sich die Garantie auf vier Jahre.

Nun kommen wir zu dem etwas unübersichtlicheren Teil des Pedals. Die beiden Transistoren können mit sage und schreibe 20 (!!!) Two-Way DIP-Switches feinjustiert werden. Die verfügbaren Optionen, die das Pedal hierfür anbietet, sind (für Details zur jeweiligen Funktion bitte das ausführliche Manual checken):

rechte Seite (v.r.n.l.)

ANZEIGE

Input Gain

Input Lows

Gain Sweep

2nd Stage Depth

Clipping Range

Headroom

Clean Gain

3rd Stage Depth

linke Seite (v.r.n.l.):

3rd Stage Input

Add Germanium

3rd Stage Depth 2

Headroom 2

Clean Gain 2

5x TONE CONFIGURE

Wow, das sind viele Optionen. Es würde den Rahmen des Testberichtes etwas sprengen, alle der Varianten zu demonstrieren. Dennoch folgt weiter unten eine sehr kurze Audiodemo, was jeder einzelne Switch bewirkt. Man muss direkt dazu sagen, dass manche Varianten sehr subtil sind, wohingegen andere einen enormen Unterschied machen. Cool aber, denn so kann man sowohl im großen als auch im kleinen Anpassungen vornehmen.

Praxistest 1: HANDLING – WREN AND CUFF Forest For The Trees BM20 – Ultra, Effektgerät

Während die drei Potis für Volume, Tone und Distortion sowie der Fußschalter und die drei Metall-DIP-Switches (Transistor Select 1, Transistor Select 2 und Tone Bypass) sehr angenehm und wertig zu schalten sind, so unangenehm und „fummelig“ lässt sich mit den 20 kleinen Two-Way Switches arbeiten. Hierbei handelt es sich eher um „einmal einstellen und dann so lassen“ Poti. Schade! Mit etwas größeren Fingern fällt es gerade, wenn das Pedal auf dem Board verbaut ist, sehr schwer, nur einen Switch zu schalten, aber selbst auf dem Schreibtisch liegend, wird das ein bisschen zur Wissenschaft.

In Sachen Übersicht gibt es dagegen eine Menge Pluspunkte: Die Benennung fast aller Funktionen ist so gewählt und gesetzt, dass man ohne Handbuch trotz der vielen Möglichkeiten ohne Probleme versteht, um was es etwa geht. Dann entscheidet das Ohr oder für das Nerdwissen, wird doch noch mal im online verfügbaren Quick Start Guide oder im ausführlichen Handbuch nachgelesen.

Praxistest 2: SOUNDS – WREN AND CUFF Forest For The Trees BM20 – Ultra, Effektgerät

Let’s check some sounds.

An den Amp angeschlossen hört man in der Mittelstellung der drei Potis und ausgeschalteten „Optionen“ einen angenehmen Fuzz-Sound. Hier nun je ein Akkord im Bypass-Mode und dann erst im Silizium – Silizium Modus , Germanium – Silizium Modus, Silizium – Germanium Modus und schließlich Germanium – Germanium Modus. Anschließend das Gleiche mit Distortion auf Maximum.

SILIZIUM und GERMANIUM Schaltungen

Man hört klar die Unterschiede im Klang von Germanium und Silizium. Sehr reizvoll sind auch die Kombinationen, die sich hier schalten lassen. Ein Freudensprung für alle Soundbastler und Soundbastlerinnen.

ALLES AUF VOLLGAS:

Zur Demonstration der Extreme des Pedals (im Gainsetting) hört man in den folgenden beiden Beispielen erst das Pedal im Bypass-Mode, dann mit Distortion auf Maximum, aber allen Options-Switches „OFF“ und zuletzt alle (!!!) Options-Switchtes „ON“. Je einmal im Silizium – Silizium Modus und einmal im Germanium – Germanium Modus.

RHYTHM SOUNDS:

Einige Riff-Ideen zeigen, dass das Pedal tatsächlich recht flexibel ist (kein Wunder bei so vielen Potis) und dabei aber immer den eigenen Charakter behält. Das wiederum finde ich sehr charmant. Man halt also keinen Alleskönner mit zwei Millionen Sounds, dafür ein Pedal, das bei ähnlich bleibendem Grundcharakter viele Varianten und Detaileinstellungen bietet.

Schön zu hören ist auch, dass trotz z. T. hoher Gainsettings der Sound immer recht klar verständlich bleibt und man das Gespielte versteht. Es schmatzt, aber matscht nicht. Lediglich komplexe Akkorde verschmieren und verschwimmen.

LEAD SOUNDS:

Ja, Gain kann das Pedal und zwar gut. Bei einem All – On – ON – Setting, ergeben sich traumhafte Leadsounds. Sehr ausdrucksstark und singend. Da fehlt einem noch nicht mal der Reverb/Delay und man fühlt sich trotzdem wie im Stadion. Viel Sustain gibts hier und das mit einer Menge Charakter. Erstaunlich, wie dynamisch das Pedal dabei bleibt.

TONE-POTI UND KNOBS:

Das Tone-Poti lässt sich mittels des TONE BYPASS Switches in die Signalkette integrieren. Dann hat man das Poti zur Verfügung, um zwischen muffig und brillant in weitem Umfang zu regeln.

DETAILWISSEN FÜR NERDS:

Wer sich alle Einzel-Settings der 20 DIP-Switches einmal anhören möchte, kann das im Folgenden tun. Leider würde jede Kombination aus mehreren Switches den Rahmen weit sprengen. Aber gut, hier ein kleiner Eindruck. Man hört nacheinander und je einzeln aktiviert (v.r.n.l):

Input Gain, Input Lows, Gain Sweep, 2nd Stage Depth, Clipping Range, Headroom, Clean Gain, 3rd Stage Depth, 3rd Stage Input, Add Germanium, 3rd Stage Depth 2, Headroom 2, Clean Gain 2, jeden einzeln der 5 Tone Configure

Alle Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette erstellt:

Fender Perf Strat MN – > WREN AND CUFF Forest For The Trees BM20 – Ultra -> Universal Audio Apollo Twin X Interface -> NeuralDSP Archetype: Cory Wong (Clean Amp Setup) -> Cubase 12 PRO

Es fand keine nachträgliche Bearbeitung durch EQs, Kompressoren oder sonstige Plug-ins statt.