TOP NEWS: Ab sofort auch kein Palisander mehr bei ESP/LTD

umweltwahnsinn? der hat doch in den letzten 100 jahren stattgefunden und ganz langsam – für meine begriffe zu langsam – bewegen wir uns auf so etwas wie umweltvernunft zu, leider fehlt ja den meisten das verständniss dafür, dass unser derzeitiger lebenswandel (individualverkehr, müllproblematik, energieverschwendung etc.) so wohl nicht zu halten ist !