Top News: GS Apollo I, Analogsynthesizer

Speicherbarer Analogsynthesizer aus Argentinien

Der Markt an günstigen monophonen analogen Synthesizer ist sehr groß und seit einiger Zeit gesättigt. Viele haben aber den Nachteil, dass sie nicht speicherbar sind. Ein junges argentinisches Unternehmen hat heute ein Analogsynthesizer vorgestellt, der das kann.

Der GS Apollo I ist monophon analog und sehr klassisch aufgebaut. Er hat zwei VCO’s (Triangular, Saw-Tri, Sawtooth, Pulse), die jeweils mit einem Sub-Oszillator unterstützt werden. Der Entwickler hat hier ein Autotuning Algorithmus eingebaut, womit man die Oszillatoren in einer Sekunde tunen kann. Der Signalweg reist dann weiter in ein 24dB/Oktave Tiefpass Filter mit einstellbarer Resonanz. Auf Nachfrage berichtete der Hersteller, dass hier ein Ladder Filter Design verbaut wurde.

Auf der Modulationsebene kommen 3 LFO’s (Triangular, Ramp Up, Down Ramp, Square) wie auch zwei ADSR Hüllkurven (VCF/VCA) zum Einsatz. Mit den drei LFO’s lassen sich hier die VCO’s, VCF wie auch VCA modulieren. Direkt am Interface lässt sich aber nur ein LFO und beide Hüllenkurven gemeinsam bedienen. Will man Zugriff auf alle LFO’s und die einzelnen Hüllkurven (VCF/VCA), so muss man diese per MIDI CC ansteuern. Eine ähnliche Limitation kennt bereits vom IK Multimedia UNO Synth.

Gut ist hier, dass man bis zu 8 Presets speichern und wieder abrufen kann. Beide Oszillator Schalter dienen nicht nur zum ändern der Schwingungsformen, sondern auch um Sounds umzuschalten. Des Weiteren gibt es Unterstützung von Velocity und Aftertouch, die mit Hilfe von MIDI CC zuweisbar sind. Beispielsweise lassen sich hier die VCF/VCA Hüllkurven mit Velocity modulieren.

Auf der Rückseite befindet sich ein Audio Ausgang (1/4 TRS balanced) und ein komplettes MIDI Interface (In/Out/Thru). Schön ist hier, dass man alle drei Anschlüsse verbaut hat. Ein USB-MIDI Ausgang wird aber hier vermisst.

Lieferbar ist der GS Apollo I Synthesizer noch nicht, man kann ihn aber vorbestellen für einen Einführungspreis von $19000 (ARS) (+/- 450€). Er wird voraussichtlich am 3 November für einen Preis von $21000 (ARS) (+/- 500€) verfügbar sein.