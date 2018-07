Test: IK Multimedia UNO, Analogsynthesizer

Analoges Erstlingswerk aus Italien

Der IK Multimedia UNO ist der erste Hardwaresynthesizer, den IK Multimedia aus Italien auf den Markt bringt. Ähnlich wie einst ARTURIA könnte das der Beginn eines Richtungswechsels sein, der hoffentlich noch den einen oder anderen Synthesizer hervorbringt. Wahrscheinlich hängt das aber wiederum von einem erfolgreichen Einstand ab. Mal sehen, ob dies gelungen ist.

About IK Multimedia UNO

Wie bereits anlässlich der Suberbooth 2018 berichtet, ist der IK Multimedia UNO ein monophoner Analogsynthesizer nach klassischen Vorbildern. Hier die Facts:

vollständig analoge Klangerzeugung mit 2 VCOs, Noise, einem resonanzfähigen Multimode-VCF sowie einem VCA

2 unabhängige VCOs mit Sägezahn-, Dreieck- und Rechteck-Schwingungsform + Pulsbreitenmodulation und einem separaten Noise-Generator mit weißem Rauschen

2-Pol-OTA-basierendes, analoges, resonanzfähiges, durchstimmbares Multimode-Filter (12 dB LP/HP/BP) mit Overdrive

7 LFO-Schwingungsformen (Sine, Triangle, Square, Up Saw, Down Saw, Random und Sample-and-Hold) zum Modulieren von Pitch, Filter, Amp und kontinuierlichen Schwingungsform-Änderungen des Oszillators inklusive PWM

Arpeggiator mit 10 Abspielmodi, Hold-Funktion und 4 Oktaven Tonumfang

integrierte Effektsektion mit Delay, Drive, Scoop, Vibrato, Wah und Tremolo

13 einstellbare Skalen

vielseitiger 16-Step-Sequencer

Editor- und Library-Software für Mac und PC

Das Ganze gibt’s für knapp über 200,- Euro und verspricht vor allem eine umfangreiche App-Anbindung.

Erster Eindruck

Der IK Multimedia UNO ist eine kleine, flache Plastikbox mit gerade mal 7 Drehreglern, einigen LEDs und einem kryptischen, zweistelligen Display.

Die Bedienoberfläche besteht aus berührungsempfindlichen, beschrifteten Flächen ohne Druckpunkt. Das Ganze verhält sich vom Gefühl in etwa wie ein Smartphone.

Einen dicken Minuspunkt in Sachen Optik gibt es aber für die viel zu dunkel geratene Oberfläche. Die Beschriftung ist selbst bei normalem Studiolicht nur schlecht lesbar, bei leicht abgedunkelten Räumen (Live-Situation) dürfte ohne Taschenlampe rein gar nichts mehr gehen.

Mitgeliefert werden 4 Batterien, zwei MIDI-Kabel mit Spezialanschluss für die Rückseite des IK Multimedia UNO, ein USB-Microkabel und ein zusammengefaltetes Starter-Guide. Wie üblich, enthält so ein Starter-Guide nur rudimentäre Informationen, auf der anderen Seite ist die Bezeichnung Schriftgröße bereits eine irreführende Unterstellung. Der mitgelieferte 32-seitige Werbeprospekt hingegen ist zwar nutzlos, dafür aber in Ausführung und Machart deutlich aufwendiger. Das „echte“ Bedienungsanleitung gibt es zum Glück als PDF in verschiedenen Sprachen.

Angeschlossen und ausprobiert

Auch wenn die Kurzanleitung keinen Hinweis zur USB-Schnittstelle gibt, hat in der Praxis mit einem iMac (10.13.5) in Verbindung mit Apple Logic die MIDI-Verbindung per USB reibungslos geklappt. Einzig ein Stereo-Miniklinkenkabel auf 2x Monoklinke musste ich noch selber organisieren, sonst wäre es nicht möglich gewesen, den Mini-Synth in mein Setup zu integrieren.

Hat man genügend Licht, funktioniert die fast selbsterklärende Bedienung über die Matrix auf der linken Gehäuseseite wirklich gut.

Für astreinen Sound sollte man den IK Multimedia UNO per Batterie mit Strom speisen, da die USB-Stromversorgung über den PC unschöne Surrgeräusche in den Audiokanal einstreut. Das ist aber ein bekanntes Problem der USB-Schnittstelle und darf man nicht dem UNO anlasten. Die Alternative wäre lediglich ein externes USB-Netzteil, dann kann man aber nicht gleichzeitig die Editor-Software verwenden.

Nach dem Einschalten kalibriert sich der IK Multimedia UNO und begibt sich nach ca. einer halben Minute in den Spielmodus. Was gleich zu Beginn auffällt: Die Regler holen die Werte ihrer Zielparameter nicht ab, wodurch es zu unschönen Parametersprüngen kommt. Und ebenfalls unbefriedigend gelöst: Die beiden ADSR-Hüllkurven sind selbst über die Matrix nur zur Hälfte greifbar. Für die Filterhüllkurve gibt es nur Attack und Decay, für die Amplitudenhüllkurve nur Attack und Release. Für die restlichen Parameter müsste man einen MIDI-Controller oder einen Software-Editor bemühen. Schade.

Die 99 Presets wurden durchgehend stimmig programmiert und zeigen die Vielseitigkeit des UNO. Schön dabei: Für jedes Preset lässt sich eine eigene Sequenz abspielen. Da sich sowohl Sound als auch Sequenz jederzeit editieren lassen, bieten diese 99 Presets einen wunderbaren Grundstock für eigene Kreationen.

Startet man eine Sequenz, lassen sich die Sounds ebenfalls durchsteppen, die dann wiederum automatisch gespielt werden und auf ihre jeweilige individuelle Sequenz zugreifen. Hier zeigt sich aber ein weiteres Problem. Stoppt man die Sequenz, ist bei der Hälfte der Klänge der Audiokanal nicht stumm, sondern gibt leise im Hintergrund Töne von sich.

Sound

Das ist wirklich der große Pluspunkt des IK Multimedia UNO. Der Klang kann rundweg überzeugen. Hier ist ganz offensichtlich eine analoge Klangerzeugung am Werk mit der all der Tiefe und wenn nötig dem ganzen Schmutz, den man von einem analogen Synthesizer erwartet. Der Klang des Filters erinnert mich dabei an den Korg MS20, vor allem wenn man die Resonanz stark zum Einsatz bringt. Der IK Multimedia UNO ist kein Feingeist, eher eine Berserker.

Hier ein TB-artiger Sound bei dem ich mich an Cutoff, Ressonanz und Hüllkurven verlustiere. Hier kommt es zu etwas Audioartefakten die sicher nicht gewollt sind. Später habe ich herausgefunden, dass sich diese Nebengeräusche eliminieren lassen, wenn der Volume-Regler voll aufgedreht ist, während er bei dieser Aufnahme ca. in der 14 Uhr stellung war:

.

Und hier „tweaking“, während ich durch die Presets steppe. Hier bereits ohne störende Nebengeräusche.

.

Software

Zum aktuellen Zeitpunkt des Tests war die Software noch nicht verfügbar. Laut IK Multimedia soll diese aber kostenlos zeitnah nachgeliefert werden. Aktuell muss man als mit der reinen Bedienung am Gerät Vorlieb nehmen. Versprochen sind Plug-ins und Standalone-Versionen für MAC und PC, mit denen eine grafische Editierung und Automatisierung über USB möglich sein wird. Außerdem wird eine Soundverwaltung integriert sein. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns zudem die Information, dass auch eine App für Smartphones mit gleichem Funktionsumfang in Planung ist.

Wettbewerb & Gesamteindruck

Bereits für 138,- Euro gibt es derzeit einen Korg Volca Bass oder einen Korg Volca Keys, die beide über drei VCOs verfügen, eine haptischere Oberfläche besitzen und im Fall des KVK sogar dreistimmig ist. Dafür sind andere Parametergruppen wie z.B. Hüllkurven und Effekte beim UNO deutlich umfangreicher ausgefallen. Das große Plus zeigt der IK Multimedia UNO gegenüber seinen Korg Wettbewerbern in der Softwareanbindung. Da stellt man sich letztendlich dann aber die Frage, wo denn nun der persönliche Einsatzschwerpunkt ist. Liegt der nämlich auf Live-Sets, dürfte die Korg Volca Familie das spannendere und günstigere Produkt sein. Will man aber sein kleines Produktionsstudio mit einem starken Analog-Lead-Synth ergänzen, liegt man wohl eher beim UNO. Auch klanglich schlägt der UNO in meinen Augen die Volcas, aber das wiederum ist sicherlich eine Frage des Geschmacks. Klanglich vielseitiger ist er aber allemal.

Ist man bereit, etwas mehr auszugeben, kommen die Roland Boutique-Boxen ins Spiel. Ab ca. 330,- Euro gibt es einen Roland TB-03 oder einen Roland SH-01a. Die sind zwar beide nicht wirklich analog, klingen aber ihren analogen Vorbildern verdammt ähnlich. Aber wie gesagt, liegen preislich auch deutlich über dem UNO.