Top News: Elta Music Polivoks Mini, Analogsynthesizer

Synthesizer aus der ehemaligen Sowjetunion sind rar und wenig bekannt, nur der Polivoks gelangte zu einer gewissen Berühmtheit, nicht zuletzt aufgrund seiner massiven Bauweise (built like a tank). Nun kündigt der in Moskau ansässige Hersteller Elta Music den Desktop-Synthesizer Polivoks Mini an, der offenbar in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur des Originals Vladimir Kuzmin und seiner Frau entwickelt wurde.

Tatsächlich sollen die Pläne für den Polivoks Mini bereits seit den 1990er Jahren existieren. Für den Mini wurden nicht nur die opulenten Ausmaße des alten Synthesizers verringert, auch die Schaltung wurde mit den modernen Möglichkeiten vereinfacht. Der Klangcharakter soll jedoch mit dem Original übereinstimmen.

Die Oberfläche birgt zwar weniger Regler bzw. Schalter als das Vorbild, doch wurden hier einige Funktionen verbessert. So wurde beispielsweise beim LFO der Umschalter für die Schwingungsformen durch einen Regler ersetzt, mit dem sich zwischen steigendem Sägezahn, Dreieck und fallendem Sägezahn stufenlos überblenden lässt. Bei der Hüllkurvensteuerung des Filters ist nun auch eine invertierte Modulation möglich.

In diesem YouTube-Video stellt Vladimir Kuzmin den Original-Polivoks vor:

Die Hauptfunktionen wie Oszillator, das berühmte Polivoks-Filter mit Band- und Tiefpass (da übrigens von Elta Music auch als separates Eurorack-Modul sowie als Gitarrenpedal angeboten wird) und die Hüllkurven-Sektion ist mit dem Vorbild identisch, so dass der eigenwillige Sound des Polivoks erhalten bleibt. Der Hauptoszillator wurde dahingehend verbessert, dass er keine Aufwärmzeit mehr benötigt, um stimmstabil zu arbeiten und muss während des Betriebes wohl auch nicht mehr nachgestimmt werden.

Der Polivoks Mini kann via MIDI (In/Thru) oder USB angesteuert werden, es gibt Audioein- und -ausgang sowie eine Kopfhörerbuchse.

Die Beschriftung der Oberfläche ist natürlich wie beim Original in Kyrillisch, Ossies sind hier klar im Vorteil ;-) Zumindest gibt es eine schematische Darstellung mit englischer Beschriftung.

Zum Preis gibt es von Elta Music leider noch keine Angabe, aber die Auslieferung ist für April oder Mai 2018 geplant. Hoffentlich entschließt man sich noch zu einer Teilnahme an der Superbooth 2018 um den Polivoks Mini dem Publikum zu präsentieren.