Top-News: Hypersynth Xenophone, Analogsynthesizer

Also das iranische Synthesizer Unikat ist seit drei Wochen hier im Elektronenklang Studio und hält was die Hypersynth Website verspricht! Alles funktioniert tadellos. Hervorragende Klangeigenschaften, relativ gute Verarbeitung und auch nach außen mit genügend Anschlüssen versehen. Das Teil macht richtig Spaß und überzeugt nach dem Release von OS Version 1.33(beta) auch in der Bedienung. Denn die Endlos Encoder sind teilweise sehr, wirklich SEHR empfindlich und reagieren auf die winzigste Berührung. Das lässt sich nun per GLOBAL Menu einstellen. Hervorragende analoge Tonqualität, gepaart mit sauberen Digital Effekten. Die ADHR Parameter der drei DAHDSR Hüllkurven lassen sich von allen zur Verfügung stehenden Modulationsquellen per Mod Matrix ansteuern. Auch die LFOs lassen sich als VLFOs über die Mod Matrix betreiben. Krass flexibel das Teil und dabei winzig klein und leicht. Das waren meiner Ansicht nach die best investierten 799 USD (ca.650 EUR) für die Pre-Order Version. Eine unglaubliche Leistung – man staune: aus dem Iran (Teheran)!