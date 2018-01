Top News: Laney LA30BL Röhrentopteil

Einige von uns werden sich sicher an die NAMM-Show des vergangenen Jahres erinnern, als die Firma Laney ihr Tony Iommi Signature Röhrentop LA 100BL vorstellte. Ein cooles Teil, keine Frage, aber wie das mit Signature-Instrumenten immer so ist: Meist sind sie sehr teuer und damit für viele unerschwinglich. Um dennoch in den Genuss des Sounds der Black Sabbath Legende zu kommen, gibt es auf der NAMM 2018 nun Nachschlag in Form einer abgespeckten Version, den Laney LA30BL. Das neue Topteil wird von zwei EL34 Endstufenröhren befeuert, die eine Leistung von 30 Watt liefern und soll sich durch eine offene, unkomprimierte Dynamik bestens mit Pedalboards verstehen.

Ein Dreiband-EQ mit zusätzlichem Presence-Regler und vier Eingänge mit ihren unterschiedlichen Strukturen sollen ein breites Klangspektrum ermöglichen. Raus geht es an Boxen mit 4, 8 oder 16 Ohm und die passende Box (LA212) wird auch gleich mitgeliefert. Dieser Stack kommt in jedem Fall bedeutend günstiger, als der große Bruder. Für den LA100BL samt Box müssen rund 4000,- Euro auf den Tisch geblättert werden, hier ist man mit 999,- Euro für den Laney LA30BL und 699,- Euro für die passende Box LA212 dabei.