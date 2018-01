Test: Laney GH50R-212, Gitarrenverstärker

Im Gegensatz zu den „Big Playern“ von der britischen Insel, allen voran natürlich die Firmen Marshall, VOX und Orange, ist es um die Gitarrenamps der Firma Laney immer schon recht still gewesen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass der nicht weniger traditionsreiche Hersteller sich eher bescheiden gibt, was die Vorstellung von neuen Gerätschaften betrifft. Wenn dann aber etwas präsentiert wird, dann ist das zumeist mehr als ordentlich, wovon wir uns erst im Test des kleinen Lionheart L5 Studio überzeugen konnten. Nun hat unsere Redaktion also endlich mal wieder ein Gitarrenverstärker von Laney erreicht und dazu gleich einer mit Vollröhrenschaltung und einem Preis knapp unter der magischen 1000-Euro-Grenze. Schauen bzw. hören wir mal, ob der Laney GH50R-212 eine Versuchung wert ist.

Facts & Features

Dass man es beim Laney GH50R-212 mit einem echten Vollröhrenamp zu tun hat, wird spätestens beim Anheben des Verstärkers klar. Da kann man nur froh über die beiden seitlichen Griffschalen sein, die mit dem stattlichen Gewicht von 30 kg ein sicheres Transportieren ermöglichen. Zu empfehlen sei aber dringend der helfende Arm einer zweiten Person, sonst kann das ganz schön auf den Rücken gehen! Das 515 x 675 x 285 mm große Gehäuse ist rund herum absolut sauber verarbeitet, an allen Ecken des Gehäuses sorgen Kantenschoner aus Kunststoff für Schutz gegen Stöße und vier massive Gummifüße auf der Unterseite sorgen für einen sicheren Stand. Eine beeindruckend massive Konstruktion und absolut roadtauglich!

Bevor wir uns die Bedienelemente auf der Vorderseite und den Möglichkeiten des GH50R-212 widmen, gilt unser Blick zunächst der Rückseite und den dort vorhandenen Anschlüssen.

Die Anschlüsse des Laney GH50R-212

Die befinden sich alle ausnahmslos (abgesehen von der Klinkeneingangsbuchse für die Gitarre) an der Rückseite des halb geöffneten Gehäuses. Los geht’s mit den Buchsen für Zusatzboxen, sollten die zwei verbauten Celestion Vintage 30 Lautsprecher nicht ausreichen – warum auch immer. Die sind bereits mit einem der 16-Ohm-Ausgänge verbunden, ein weiterer steht zur Verfügung, komplettiert werden die Speaker-Ausgänge durch eine 4 Ohm und zwei 8 Ohm Buchsen. Also alles an Bord so weit!

Silent Recording mit dem Laney GH50R-212?

Die DI-Sektion beinhaltet eine XLR-Buchse, die ein symmetrisches und auf Wunsch mit einer Lautsprechersimulation bearbeitetes Signal abgibt. Das ist sogar in seiner Lautstärke regelbar und, wenn nötig, mit einer Ground-Lift-Funktion von Brummen zu befreien. Dummerweise werden die internen Lautsprecher beim Nutzen dieser Funktion nicht deaktiviert, was den Amp für das nächtliche Recording in Mietwohnungen definitiv disqualifiziert. Gleich aus dem Kopf schlagen sollte man sich auch die Idee, die Lautsprecher einfach abzuziehen, denn dann würde die Röhrenendstufe vermutlich sehr schnell ins Nirvana portiert.

An der Buchse Remote findet ein Fußschalter Anschluss, mit dem lassen sich die beiden Kanäle sowie der Hall fernbedienen. Der entsprechende Schalter befindet sich im Lieferumfang und besitzt eine praxistaugliche Kabellänge. Er ist aber ziemlich schlicht ausgefallen und besitzt keine LEDs zur Überwachung der Kanalfunktion oder darüber, ob der Hall nun gerade aktiviert ist oder nicht.

Auch an einen FX-Loop wurde erfreulicherweise gedacht. Der ist zwar nicht so schön stufenlos mittels eines Potis regelbar wie das DI-Signal, aber immerhin in drei Stufen (Bypass, 0 dB und -10 dB) schaltbar. Somit sollte das Anpassen an die Pegel der angeschlossenen Effekte keine Probleme bereiten. Den Abschluss bildet eine AUX-IN-Buchse zum Zuspielen externer Audiosignale, damit kann auch das Üben gelingen.

Ein Metallgitter schützt die Lautsprecher und die elektronischen Bauteile vor Beschädigungen, von hier aus kann man auch ganz gut einen Blick auf die im Amp verbauten Röhren werfen. Zumindest auf die der Endstufe, die für eine typisch britische Grundcharakteristik mit zwei EL34 bestückt wurde. Für die zweikanalige Vorstufe des Laney GH50R-212 wurden vier ECC83 eingesetzt.

Laney GH50R-212 – Frontseite & Bedienpanel

Zwei Kanäle besitzt der GH50R-212, leider aber nur eine gemeinsame Klangregelung für beide. Die besteht aus den drei Bändern Treble, Middle und Bass, wobei das Mid-Poti durch Anheben ein erweitertes Spektrum erhält. Beide Kanäle verfügen über einen Drive-Regler und werden in ihrem Sound zusätzlich durch ein Tonpoti in der Endstufensektion beeinflusst. Für einen zusätzlichen Kick in den Höhen bzw- Präsenzen lässt sich im unverzerrten Kanal 1 das Drive-Poti ebenfalls anheben. Gemeinsam genutzt wird der digitale Halleffekt, dessen Regler als Dritter im Bunde erneut über eine Push-Pull-Funktion verfügt und so zwei unterschiedlich starke Hallsounds abruft.

Schalter und Lämpchen gibt es an der Front auch, nämlich jeweils drei an der Zahl. Sollte man den Fußschalter mal im Proberaum verlegt haben, sorgt der Kanalwahlschalter für eine Alternative. Eine direkt darunter platzierte LED informiert in Rot bzw. Grün über den aktuell ausgewählten Kanal. Fehlen darf an einem guten Röhrenamp natürlich nicht die Standby-Funktion, dessen Schalter sich zusammen mit einem weiteren für Power ganz links außen am Panel befindet. Auch hier sorgen zwei rubinrote LEDs für eine zuverlässige optische Überwachung des Betriebszustands.

So hochwertig das Gehäuse gefertigt ist, so hochwertig kommen auch die Regler und Schalter rüber. Speziell die Regler bieten einen idealen Drehwiderstand und auch die Schalter aus Metall dürften dem Besitzer des Amps viele kummerfreie Jahre bescheren. Egal also, ob von vorne, oben oder hinten: Der GH50R-212 gibt bis hier ein überzeugend gutes Bild ab, setzt sich das bei seinem Sound fort?