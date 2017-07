Top News: Mackie MR524, MR624, MR824, MRS10, Studiomonitor

Gerade erst haben wir einem DER Mischpulte überhaupt ein ganzes Special gewidmet (Mackie 1604), da kündigt der Hersteller Mackie eine neue Generation seiner aktiven Studiomonitore der MR-Serie an. Die dritte Generation der Mackie MR524, MR624, MR824 sowie dem dazu passenden Subwoofer mit 10 Zoll Bestückung ist ab sofort erhältlich.

Laut Mackie kommen in der neuen Generation der MR-Serie erstmalig Technologien und Konstruktionsmerkmale zum Einsatz, die zuvor nur in den Modellen der HR- und XR-Serie zu finden waren. Überragende Klangqualität bei überschaubarem Preisniveau verspricht der Hersteller.

Unter anderem wurde der logarithmische Waveguide der Mackie MR524, MR624 und MR824 überarbeitet, so dass diese nun einen größeren Sweet Spot mit noch besserer Stereoabbildung bieten. Die Lautsprecher der MR-Serie verfügen über Mackies „Acoustic Space Control“ und regelbare Tiefpassfilter, so dass diese an die akustischen Gegebenheiten angepasst werden können. Drei Settings liefern Voreinstellungen für häufige Monitor-Positionen, beispielsweise in Zimmerecken oder vor Wänden. Zusätzlich bieten die Speaker der MR-Serie einen Equalizer für hohe Frequenzen. Zum Lieferumfang gehört u.a. ein Isolations-Pad zur akustischen Entkopplung von der Aufstellfläche.

Geeignet ist die Mackie MR-Serie gleichermaßen für Home- und Projektstudios bzw. Multimediaproduzenten. Preislich liegen die Modelle bei 149,- Euro (MR524), 199,- Euro (MR624) und 249,- Euro (MR824). Der zu den Studiomonitoren passende Subwoofer Mackie MRS10 wird für 399,- Euro angeboten.