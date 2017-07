SPECIAL: Mackie CR1604 bis 1604 VLZ4, der Klassiker

AMAZONA.de versucht ja stets, euch auf dem Laufenden zu halten: Was gibt es an Neuigkeiten aus der Welt des Musikequipments, welche Hard- oder Software bietet sich fürs Produzieren der eigenen Songs an und letzten Endes, was leisten die Produkte in der Praxis.

Heute schauen wir allerdings mal in die andere Richtung, denn bei allen News und Innovationen gibt es Produkte, die fast schon für die Ewigkeit gebaut sind und in den Jahren seit des Erscheinens zum Klassiker avanciert sind. Nicht gerade leicht in der schnelllebigen Welt, aber das ein oder andere Produkt wird auch nach jahrzehntelanger Marktpräsenz weiterhin gebaut und verkauft. Gegebenenfalls mit leichten Modifikationen und einer optischen Aufbereitung, technisch im Grunde aber gleich geblieben. Vor einiger Zeit hatten wir zum Mikrofonklassiker Shure SM58 bereits ein solches Special, heute widmen wir uns dem Klassiker unter den Mischpulten, dem MACKIE 1604.

Das Mackie 1604 ist bereits seit 1990 auf dem Markt und wird aktuell in der vierten Version, kurz 1604 VLZ4 verkauft. Es gehört zu den 25 Produkten der Tecnology Hall of Fame, Produkte die die Arbeit in der Recording- und Musiker-Branche maßgeblich mitbestimmt haben. Neben dem MACKIE 1604 finden sich hier u.a. die ersten Tape Recorder, das Neumann Mikrofon U-47, das EMT Plate Reverb oder der LA-2A.

In unserem Test zur aktuellen VLZ4-Version des MACKIE 1604 findet Ihr alle Informationen zur aktuellen Produktreihe, aber vorher möchten wir euch berichten, wie es überhaupt zum MACKIE 1604 kam und wieso es mittlerweile zu den Klassikern gehört.

Bereits im Jahr 1969 gründete Greg Mackie zusammen mit seinem Partner Martin Schneider die Firma TAPCO. Alles fing im kleinen beschaulichen Städtchen Mukilteo im Staate Washington (USA) an. Greg Mackie war ein großer Rockmusik Fan und dementsprechend gingen auch die ersten Produkte von TAPCO in diese Richtung, man produzierte Gitarrenverstärker und PA-Lautsprecher. Um den hohen Pegeln der Rockmusik gewachsen zu sein, sahen Mackie und Schneider dann schnell die Notwendigkeit von neuen Mischpulten. Große Konsolen gab es zu dieser Zeit in Tonstudios, kleinere Mischpulte dagegen kaum. Mackie und Schneider entwickelten daher das TAPCO 6000, ein 6-Kanal Mischpult mit einfachen Klangregelungsmöglichkeiten: Volume, Treble, Bass und Master Volume. Aus heutiger Sicht extrem simpel, für diese Zeit in solch einem kompakten Format ein Novum.

Die Resonanz auf das TAPCO 6000 war gigantisch, innerhalb kürzester Zeit wurden Millionen des Mixers verkauft. Davon angetrieben entwickelte TAPCO weitere Mixer auf Basis des TAPCO 6000 und des TAPCO 6100R, doch im Jahre 1977 verließ Greg Mackie die Firma TAPCO und gründete sein zweites Unternehmen: AudioControl. Hier widmete er sich der Entwicklung von Analyzern, Frequenzweichen und EQs, nebenbei war er weiterhin ein sehr aktiver Musiker.