Interview And.Ypsilon & Lillo Scrimali, Live on Tour Fanta 4

Seit 1989 gibt es DIE FANTASTISCHEN VIER nun schon – und manche von uns haben sicher das Gefühl, dass uns ihre Musik schon unser Leben lang begleitet.

„Unwesentlich“ länger haben es wohl nur die Rolling Stones zusammen ausgehalten. Und trifft man die sympathischen Vier heute hinter der Bühne, hat man nicht das Gefühl, dass sie auch nur einen Bruchteil von ihrer Energie und ihrem Spirit in den letzten 27 Jahren verloren haben.

And.Ypsilon, der sich auch als Co-Autor auf AMAZONA.de bereits seinen Ruf als Tekkie verdient hat, lud Florian Wöhler und mich anlässlich ihrer aktuellen Tournee VIER UND JETZT zum Backstage-Plausch ein.

Da haben wir natürlich nicht lange gezögert. Florian Wöhler, einer der Mitbegründer von AMAZONA.de, war für dieses Interview meine erste Wahl. Nicht nur, dass er seit jeher ein bekennender Fan der Gruppe ist, sondern weil wir beide in der Anfangszeit der Band, als wir noch gemeinsam für AKAI PROFESSIONAL gearbeitet hatten, DIE FANTASTISCHEN VIER als Endorser gewinnen konnten. Wir erinnern uns noch gut daran, als wir den Jungs damals den nagelneu erschienenen AKAI S3200 überreichten. Später folgten schließlich für AKAI Kurzinterviews mit den FANTA 4 in ihrem Studio in Stuttgart.

Und so war es dann auch. Die erste Überraschung: Der FANTA 4 Keyboarder Lillo Scrimali schloss sich spontan unserer Runde an und zeigte uns sein Synth-Equipment. Darunter ein Alesis Andromeda, mit dem er seinen Minimoog seit dieser Tour ersetzt.

Die zweite Überraschung: And.Ypsilon erklärt im zweiten Video, warum er sich gerne mal als „Delay Gitarrist“ bezeichnet und lobt dabei das KORG Delay SDD-1000 in höchsten Tönen.

Aber auch sonst dürften die knapp 30 Minuten Video ein kurzweiliges Vergnügen bereiten. Flo und ich hatten jedenfalls einen tollen Abend und der nächste Termin mit And.Ypsilon in seine Studio in Stuttgart ist schon fast in der Tasche.