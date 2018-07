Top News: MasterSounds FX

Die besten Mixer, auch das beste Effekt-Gerät?

MasterSounds legt nach. Gleichzeitig zu den neuen Mixern mit Röhrenverstärkern, MasterSounds Raius 4V und MasterSounds Linear 4V gibt es News zu einer kleinen Effekt-Einhet. In einem kleinen Video war schon vor ein paar Wochen das MasterSounds FX Effektgerät zu sehen, nun ist es wirklich angekündigt und erhältlich. Entwickelt von Andy-Rigby Jones, dem Xone-Vater und Ryan Shaw, gebaut von Hand von ARJ, so wie auch alle MasterSounds Mixer, kann man tatsächlich sehr gespannt sein auf dieses unique Multieffektgerät samt Filter.

Das kleine Effektgerät für einen Preis von rund 495,- britischen Pfund, rund 550,- €, bietet acht Effekte. Drei unterschiedliche Delay-Effekte gibt es, ebenso drei Reverbs, ein Noise Effekt und ein Pitch-Delay. Das klingt bereits sehr vielversprechend. Schön beschrieben ist das Ziel des Einsatzes der Effekte: „The FX are designed to blend into the mix rather than dominate the music“.

Zur Steuerung der Effekte gibt es neben dem Auswahlregler für die Effekte einen Time-Regler, offenbar rasterlos aber dennoch mit Markierungen (in Beat-Schritten wie ¼, ½, ¾, 1, 5/4, 3/2 und 2), wie auch einen Parameter-Regler wie auch ein Filter.

Filter ist ein gutes Stichwort, denn das ist die Überleitung zu Funktion Nr. 2 des MasterSounds FX.

Das unter den Effekten liegende Filterglied bietet ein High-Pass- wie auch ein Low-Pass-Filter, beides über diese Druckschalter schaltbar, die ich schon bei dem Radius 4 so haptisch-geil fand. Beide zusammen gedrückt ergibt ein Bandpass-Filter. Ein großes Poti ist für die Filter-Frequenz / Cut-Off-Frequenz zuständig, dazu gibt es auch noch einen Resonanz-Regler.

Auch in der Effekt-Sektion sitzt ein Distortion-Effekt, analog natürlich auch. Das klingt sehr interessant, denn dieser ist ein asymmetrischer Clipping-Effekt, pre-Effekt level-controlled, so dass durch den, ich vermute, heruntergezogenen Threshold und damit erzeugtes Clipping kein Pegelverlust entsteht. Ähnliches kennt man bereits vom Drive bei dem ebenso von ARJ gebauten PLAYdifferently Model 1.

Das klingt verdammt gut, zumindest bisher auf dem Papier.

Wer nun denkt, er kann die Effekte direkt im Effektgerät filtern, der aber liegt falsch, tatsächlich ist der Clou des Gerätes ein anderes und damit leider zugleich auch ein wenig KO-Kriterium für andere Mixer. Das MasterSounds FX ist speziell konzipiert für die MasterSounds Mixer, denn es kombiniert Send- und Return wie auch den Master-Insert. Und an dieser Stelle liegt der Hund begraben, denn dieses können die wenigsten Mixer bieten – einen Send wie zugleich einen separaten Master-Insert.

Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf die Effekt-Filter-Distortion-Kombi! Erhältlich wird diese in Schwarz und Silber sein, passend zum jeweiligen Radius Mixer und vielleicht auch passend zu klassischerweise 1200 oder 1210.