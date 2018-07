Top News: MasterSounds Radius 4V & Linear 4V

Röhren für den besten DJ-Mixer der Welt

Wow, was war der MasterSounds Radius 4 nur für ein geiler Mixer. Ehrlich jetzt, abgesehen davon, dass die technischen Daten so circa jeden Mixer platt machen, ist hier funktionell, haptisch, visuell…der Mixer ist einfach eine verdammte Granate.

Nun liefert MasterSounds Neuigkeiten. Während der MasterSounds Radius 4 ein Rotary-Mixer ist (genau wie der Radius 2 als 2-Kanal-Version), wird es ab sofort einen MasterSounds Radius 4V und einen MasterSounds Linear 4V geben. Unterschiede zum Radius 4? Große. Funktionell wie vielleicht sogar klanglich. Geht es denn noch besser? Gute Frage, die Antwort haben wir noch nicht.

Die ersten Infos aber verraten folgendes: Zunächst das „V“ erklärt. Valve, Röhre, ist die Antwort. Die beiden neuen Mixer werden Röhren-Preamps besitzen, die für einen besonders warmen und weichen Klang sorgen sollen, gerade auch bei Pegelspitzen, zugleich soll der Signal-Fluss Noise und Verzerrungen minimieren.

Damit aber noch nicht genug, auch funktionell hat sich einiges geändert. Vier Kanäle, jeder davon umfangreicher ausgestattet als jene am Radius 4. So besitzt jeder Kanal einen Trim (Gain) und einen 3-Band EQ mit Low, Mid und High. Erinnere, der Radius 4 besitzt hier ein High-Pass-Filter.

Wie auch der Radius 4 allerdings besitzt der Radius 4V in jedem Kanalzug einen Send, hier als Aux bezeichnet. Dafür gibt es rückseitig entweder für einen Send- und Return 6,3 mm Klinken-Ausgänge, oder aber einen Master-Insert über die Return-Buchsen.

Augenmerk in jedem Kanalzug ist in jedem Fall das LED-Metering in Form von 10 LEDs in jedem Kanal. Das hat es beim Radius 4 noch nicht gegeben. Auch hatte dieser keinen Crossfader, der Radius 4V wie auch der Linear 4V haben diesen. Dieser ist platziert in der rechten unteren Ecke des Mixers, während in jedem Kanalzug per Kippschalter wie vom Allen&Heath Xone:96 eine Seite zugewiesen werden kann. Ober aber natürlich, der Kanalzug wird nicht dem Crossfader zugewiesen.

Der große Unterschied zwischen dem Radius 4V und dem Linear 4V? Ganz einfach zu erkennen. Der Radius 4V ist ein Rotary-Mixer, der Linear 4V ist das Pendant als Linefader-Mixer. Davon abgesehen besitzen beide Geräte die selben Funktionen.

Natürlich verfügen beide wie auch der Radius 4 über einen Master-Isolator mit drei Bändern, Master- und Booth-Out wie das analoge Metering.

Kostenpunkt? 1985,- Britische Pfund, also umgerechnet aktuell 2235,- €.