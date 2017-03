Top News: Numarkt NTX1000

Nach der Ankündigung des Nachfolgers des DJ-MIDI-Controllers NS6, nun als NS6II, folgt aus dem Hause Numark eine weitere Produktankündigung: Der Numark NTX1000 erweitert die Range der DJ-Plattenspieler um ein weiteres Produkt. Damit bietet Numark sechs Plattenspieler an, drei davon als klassische portable Plattenspieler wie die PT01-Serie, dazu nun drei DJ-Turntable verschiedener Ausstattung.

Das neue Modell wird das neue Spitzenmodell der Plattenspieler-Serie sein, der NTX1000: Direkt-Antrieb, kräftiger Motor mit einem Start-Drehmoment von 4kg/cm, ein S-förmiger Tonarm, Drehgeschwindigkeiten von 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute und ein Pitchfader mit einer Pitch-Range von 8% – einstellbar darüber hinaus auf +/- 16% oder +/- 50%. Einstellbar ist ebenso die Start- und die Stopp-Zeit des massiv wirkenden Plattentellers.

An dem nach unten etwas spitz zulaufenden Gehäuse, offenbar mit verschraubtem Metallgehäuse oder zumindest Cover-Plate, finden sich die Anschlüsse nicht an der Rückseite, sondern an der Seite des Tonarms. Ein kleiner Schiebe-Schalter weißt darauf hin, dass sowohl ein Signal auf Phono- wie aber auch auf Line-Pegel ausgespielt werden kann, ein USB-Port weißt auf das Vorhandensein eines internen Interfaces hin.

Interessante ist: Spitz zulaufendes Gehäuse, Füße eher innen, Anschlüsse an den Seiten? Das kommt einem doch bekannt vor. Der Denon VL12 kommt bald mit eben diesen Besonderheiten auf den Markt. Ein Blick auf die Tonarme der beiden Modelle sei auch einmal empfohlen. Sehr ähnlich wäre untertrieben, der gleiche Tonarm wohl richtiger ausgedrückt. Wie also immer bei den aktuellen DJ-Plattenspielern steckt auch hier derselbe Herstellern hinter den Modellen von Denon und Numark.

Man kann also auf beide Modelle gespannt sein.

Erhältlich sein wird der Numark NTX1000 im dritten Quartal diesen Jahres für einen Preis von 457,98 €.