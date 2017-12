TOP NEWS: Old Blood Noise Endeavors Excess Distortion +

Das neue Excess aus der USA-Effektboutique von Old Blood Noise Endeavors ist ein High-Gain-Distortion + Chorus/Slapback-Delay-Kombipedal, das die beliebten Heavy-Rock-Sounds der 80er Jahre in Perfektion wieder aufleben lässt, sich natürlich gleichermaßen für moderne Distortion-Sounds eignet, die solo oder in Verbindung mit voluminösen Chorus- oder fetten Slapback-Delay-Effekten praxisgerecht und in exzellenter Qualität eingestellt werden können. Das Excess eignet sich für E-Gitarre und E-Bass, außerdem für Keyboards.

Der Signalweg beider Effektblöcke lässt sich von seriell auf parallel umschalten. Im seriellen Modus fließt der Distortion-Effekt in die Modulationssektion und die Ausgangslautstärke beider Schaltkreise wird gestackt. Im Parallelmodus fließen beide Effekte am Ausgang zusammen und ergeben so ein klares Modulationssignal mit einer verzerrten Spur als Grundlage – klar voneinander getrennt.

Das Old Blood Noise Endeavors Excess Distortion + verfügt über separate Volumeregler für Distortion und Modulation. Der zweite Fußschalter erlaubt es, blitzschnell zwischen Delay und Chorus umzuschalten. Das Excess ist „Made in USA“ und verfügt außerdem über einen Anschluss für ein Expression-Pedal, einen Kippschalter zur Auswahl des Expression-Parameters, True-Bypass, ein stabiles Metallgehäuse, Status-LEDs und einen Anschluss für ein optionales 9-Volt-Netzteil. Batteriebetrieb wird nicht unterstützt.