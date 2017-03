TOP NEWS: Patchblocks PBMIX-3, 3-Kanal Mixer

Patchblock, die Erfinder der programmierbaren und modular steckbaren Klangerzeuger und Effekt-Patchblocks, quasi die „Korg Littlebits Version für Erwachsene‟, veröffentlichten gestern ein Foto ihres neuen Produktes Patchblocks PBMIX-3.

Beim Patchblocks PBMIX-3 handelt es sich um einen mobilen 3-kanaligen Mixer, der sogar eine AUX-Sektion mit Send und Return-Kanal zum Einschleifen von externen Signalquellen wie z.B. Hall- oder Delay-Effekte etc. bietet.

Allerdings scheinen dem Bild und der Diskussion nach zu urteilen, die Kanäle 1 bis 3 nur per Taster in den Effektkanal geschickt werden zu können. Das bedeutet, ganz oder gar nicht. Lediglich die Gesamtlautstärke des Send-Kanals kann anscheinend eingestellt werden. In der Diskussion bestätigten Patchblock außerdem, dass der Send-Kanal die anderen Kanäle Pre-Fader abgreift.

Da der Send-Kanal das Signal der anderen Kanäle Pre-Fader abgreift und in einen Kopfhörerverstärker schickt, kann der Ausgang des Send-Kanals auch als Kopfhörer-Cue benutzt werden, um die anderen Kanäle vorzuhören, bevor man die Kanallautstärke hochdreht.

Alle Kanäle des Patchblocks PBMIX-3, inklusive des Hauptausgangs sind Stereo. Dem Bild nach zu urteilen handelt es sich bei den Anschlussbuchsen um 3,5 mm Klinkenbuchsen, also unsymmetrische Verbindungen.

Angetrieben wird der Patchblocks PBMIX-3 von einem LiPo-Akku, der über die USB-Buchse aufgeladen werden kann. Ansonsten scheint der PBMIX Standalone, also nicht mit einer Schnittstelle zu den anderen Patchblocks bestückt worden zu sein.

Das Gerät könnte ein echter Problemlöser für viele Gelegenheiten sein.

Erhältlichkeit und Preis des Patchblocks PBMIX-3 geben Patchblocks mit April und einem Preis von 129,99 GBP inkl. VAT / 149,99 Euro, Steuer inkl., an.