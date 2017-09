Top News: Propellerheads Reason 10, Digital Audio Workstation

Kaum haben wir uns bei AMAZONA.DE mit dem Reason Update 9.5 beschäftigt, steht schon die nächste Version ins Haus. Propellerheads Reason 10 steht in den Startlöchern.

Während das Update auf Version 9.5 hauptsächlich von der Integration der VST-Schnittstelle geprägt war, steht mit Propellerheads Reason 10 wieder ein umfassendes Update bereit, der Hersteller spricht sogar vom größten Update aller Zeiten.

Zwei neue Synthesizer namens Grain und Europa sind neu hinzugekommen. Europa ist ein Shapeshifting Synthesizer der vor allem große, epische Sounds erzeugt. Prinzipiell ein Wavetable Synthesizer, aber laut Hersteller bietet Europa deutlich mehr und würde dem Synthesizer nicht gerecht werden.

Mit Grain bringt Propellerheads ein Sample Manipulator ins Reason Rack, d.h. Samples in Grain laden und die granulare Synthese wirken lassen. Hörbeispiele zu beiden Synthesizern gibt es hier.

In Zusammenarbeit mit dem Sample Spezialisten Soundiron wird Propellerheads Reason 10 drei neue Kollektionen an Sample Instrumenten beinhalten. Klang Tuned Percussion, Pangea World Instruments und Humana Vocal Ensemble. Während Klang Tune Percussion sich auf die Mallet Instrumente wie Glockenspiel, Music Box oder Weingläser spezialisiert, bietet Pangea eine große Auswahl an ethnischen Instrumenten, egal ob gestrichen, gezupft oder geblasen. Wer die Chor Libraries von Soundiron kennt, weiß dass das genau die Spezialität des Herstellers ist, daher sollte das Humana Vocal Ensemble sehr interessant sein. Neben Chören bietet dieses Software Instrument auch Solo Stimmen, perfekt geeignet für Soundtracks oder epische Pop Balladen.

Doch das ist noch nicht alles, eine 3 GB umfassende Drum & Loop Sammlung gehört ebenso zu Propellerheads Reason 10 dazu wie das neue Radical Piano oder der Synchronous Effects Modulator.

Reason 10 hat also allerhand zu bieten, ein Test werden wir so schnell wie möglich angehen. Aktuell befindet sich Propellerheads Reason 10 in der Beta Phase, die offizielle Veröffentlichung ist für den 25.10.2017 geplant. Wer nicht so lange warten möchte und bereits Reason 9 besitzt, kann sich für den Beta Test anmelden.

Der Preis für die Vollversion liegt laut Hersteller bei 349,- Euro, Besitzer von Reason 1-9 können zum Preis von 129,- Euro updaten. Alle die Reason nach dem 01.09.2017 gekauft haben, bekommen das Update auf Reason 10 kostenlos.

Neben der Vollversion wird auch Reason Essentials ein Update bekommen, der Preis soll hier stabil bei 69,- Euro bleiben.