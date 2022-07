Vintage Guitar Classics: Fender Hardtail Stratocaster (1971) E-Gitarre

NEUE VINTAGE SERIE: E-Gitarren

Man kennt das: „70er-Jahre Strats sind zu schwer! Drei-Punkt-Hals-Befestigung geht gar nicht! Und dann dieser Bullet an der Kopfplatte!!! Und die billigen Guss-Saitenreiter auf dem Vibrato, neee …“ Der amerikanische Hersteller Fender hatte es nicht leicht in den 70ern – und in den Jahrzehnten danach blieb an den Stratocaster-E-Gitarren dieser Dekade immer noch der Makel kleben, sie seien alle Schrott. Auf dem Gebrauchtmarkt bekam man sie vor 20 Jahren noch geschenkt, bis sich, im Zuge des Vintage-Booms, auch hier plötzlich die neuen Tarife an die alten Ladenpreise annäherten, diese dann überholten, um schließlich komplett abzudriften. Plötzlich waren sie cool. Und jeden Tag wird es schwieriger, eine bezahlbare 70er-Jahre-Stratocaster zu finden; zumindest eine von vor 1977 und unter 5 kg Kampfgewicht.

So funktioniert’s auf dem Vintage-Markt. Die Gitarren sind noch die gleichen wie damals und wie bei allen Instrumenten, gibt es auch hier Licht und Schatten. Wir stellen eine ganz seltene, sehr positive Ausnahme von allen 70s-Strat-Regeln vor: Denn diese Fender Hardtail Stratocaster von 1971 ist wirklich anders als die anderen.

Eine Fender Stratocaster ohne Vibrato

Bei diesem 1971er-Modell der damals schon 17 Jahre alten Fender Stratocaster war (noch) alles anders als bei späteren Strats. Denn sie hatte noch keinen Bullet zur Halseinstellung auf der seit 1965 üblichen großen Kopfplatte, außerdem war der Hals noch mit vier Schrauben am Korpus befestigt und die Saitenreiter waren noch aus dem gebogenen Stahlblech mit Fender-Prägungen gefertigt. Moment, da fehlt doch was? Richtig: Das Stratocaster-Markenzeichen „Tremolo“ – korrekt ein Vibratosystem aka Whammy Bar, bei deutschsprachigen Gitarristen der Spätsteinzeit auch als Jammerhaken bekannt – ist hier nicht zu sehen. „Hardtail Stratocaster“ nannte man diese Variante, und wenn man bedenkt, wie viele Gitarristinnen & Gitarristen wirklich nicht mit dem Vibratohebel umgehen können, sei es in puncto Einstellung oder auch was den kreativen musikalischen Einsatz angeht, war die Hardtail-Alternative durchaus ein sinnvolles Angebot.

Hier ein paar Fakten zur abgebildeten Schönheit, einer 1971 Fender Hardtail Stratocaster, die sich mit 51 Jahren sehr gut gehalten hat:

+ Erle-Korpus mit 3-Tone-Sunburst-Lackierung

+ einteiliger Ahorn-Hals

+ Palisander-Griffbrett, aka Rosewood-Fingerboard

+ 21 Bünde

+ große Kopfplatte ohne Bullet mit originalen F-Logo-Tunern

+ Fender Grey-Bottom-Singlecoil-Pickups

+ nicht originaler 5-fachder Tonabnehmerwahlschalter

+ Hardtail-Bridge mit Pat.Nr.-Saitenreitern aus gebogenem Blech

+ Vierpunkt-Halsbefestigungsplatte

+ Gewicht: 3,3 kg

+ Marktpreis 2022 ca. 10.000 bis 12.000 Euro

Wie klingt eine Hardtail-Strat?

Rein schwingungstechnisch macht dieser statische Saitenhalter schon einen großen Unterschied: Die Saiten werden durch den Korpus gezogen und laufen dann, mit ordentlich Druck, über die Saitenreiter. Die Schwingung bleibt nicht im mehr oder weniger schwebenden Vibratosystem hängen, sie wirkt sich auch direkter auf den Body aus – bzw. die Saite schwingt jetzt wirklich zwischen den Fixpunkten Mechaniken/Sattel und Saitenreiter/Hardtail. Keine Frage, dass ein Hardtail-Instrument auch immer anders klingt und schwingt als ein Instrument mit Vibrato. Anders heißt aber keinesfalls, dass hier irgend etwas besser oder schlechter ist – es sind einfach zwei bautechnische Möglichkeiten mit unterschiedlichen schwingungstechnischen Konsequenzen.

Wer auf ganz viel Sustain steht, wird wohl mit einer Hardtail-Stratocaster glücklicher werden, wobei aber das charakteristische Obertonverhalten eines sauber eingestellten Vibratosystems ebenfalls seinen Reiz hat, weil es brillanter klingen kann. Diese Brillanz fehlt manchen Hardtail-Gitarren, die etwas runder und mittiger rüberkommen. Da es aber noch zig andere Faktoren gibt, die das Klangbild beeinflussen (Hölzer, Saiten, Plektrum, Anschlag, Kabel, Verstärker, Sound-Einstellung …), wage ich zu behaupten, dass es nur wenig Menschen gibt, die im musikalisch-praktischen Alltag den Unterschied zwischen einer Hardtail- und einer Vibrato-Strat im Blintest raushören würden.

Anmerkung: Zu diesem Thema, das ich hier sehr subjektiv und erlebnisorientiert beschrieben habe, gibt es auch konträre wissenschaftliche Meinungen. Eine gute Informationsquelle ist die Website von Professor Dr. Manfred Zollner: www.gitarrenphysik.de . Eine These, die Dr. Zollner auch belegt, lautet: „Die Les Paul hat gegenüber der Strat das kürzere Sustain, der ABR-1-Steg und das Stop-Tailpiece vernichten mehr Schwingungsenergie als das Strat-Tremolo (aka Vibrato).“ Interessant!

Zur Geschichte der Fender Hardtail Stratocaster

Hardtail-Stratocasters gab es übrigens von Anfang an und schon in den ersten Fender-Katalogen von 1954 war vermerkt, dass man das neue Instrument auch ohne Vibrato bestellen konnte. Die Hardtail-Version war sogar etwas preiswerter, denn man zahlte statt $ 249,50 nur $ 225. Diese Gitarren hatten auch ein etwas anderes Logo auf der Kopfplatte, ohne den Zusatz „Synchronized Tremolo“.

Laut Vintage-Experte Carlo May finden sich in den Firmenbüchern von Fender Belege, dass bereits im ersten Produktionsjahr 1954 80 dieser Fender-Logos geordert wurden. Über welchen Zeitraum diese 80 Hardtail-Strats wirklich verkauft wurden, ist nicht bekannt. Ohne Frage wollten die meisten Fender-Kundinnen und -Kunden die futuristische Stratocaster mit Hebel.

Wer spielte eine Fender Hardtail Stratocaster?

Einer der bekanntesten Hardtail-User dürfte Robert Cray sein. Aufgrund seiner großen Popularität im Grenzbereich zwischen Blues, Soul und Pop, entschloss sich Fender ab 1990, Cray diverse Signature-Modelle, von der günstigen aber guten Mexico-Strat bis zu hochpreisigen Custom-Shop-Modellen zu widmen. Vorbilder waren Robert Crays Lieblings-Strats aus den Jahren 1958 und ‘64.

Kenny Wayne Shepherd ist ebenfalls ein Hardtail-Fan und er spielt neben seiner 1961er Sunburst-Strat (mit Vibrato) auch eine 1958er und eine ’59er Hardtail:

„Leute, probiert mal eine Hardtail-Strat aus! Für mich ist sie eigentlich die ansprechendere Gitarre. Ich mag es, das Tremolo für die Momente in der Show zu haben, wo es notwendig ist, einen Effekt oder einen speziellen Sound zu erzeugen. Aber ich bin nicht Jeff Beck, der das Tremolo während seiner gesamten Performance sehr konsequent einsetzt. Ich benutze es ja nur hier und da – vielleicht sechsmal während einer zweistündigen Show. Es ist ein Effekt.“

Kenny Wayne Shepherd ist Fan: „Diese Hardtail-Gitarren klingen so echt! Auch wenn sie nicht an einen Amp angeschlossen sind, klingen sie resonanter und lauter, weil die Saiten direkt durch den Korpus laufen. Das Bridge-Blech ist einfach direkt mit dem Korpus verbunden und da gibt es keine Luft dazwischen. Ich glaube, dass man mit einer Hardtail-Strat einen glockigeren, echten Stratocaster-Sound erzeugen kann. Sie funktionieren großartig für mich!“

Interessant fand ich, kein einziges Video zu entdecken, dass Kenny Wayne mit einer vibratofreien Strat zeigt. Er lebt seine Liebe wohl eher zu Hause.

Und dann ist da noch Nile Rodgers, der Modern-Funk-Inventor, der ebenfalls ein Signature-Modell seiner „The Hitmaker“ genannten Lieblingsgitarre bekam, einer 1960er-Hardtail-Strat mit ‘59er Maple-Neck. Von Madonna über Chic und Sister Sledge bis zu Duran Duran, David Bowie und Daft Punk, hat Nile Rodgers bei unzähligen Hits seine charakteristische Rhythmusgitarre eingespielt, teilweise war er auch Produzent und Co-Songwriter.

Neben weiteren Größen wie Billy Gibbons und Ron Wood outete sich zuletzt auch Blues-Rock-Wiederbeleber Joe Bonamassa als Hardtail-Lover: „Die am besten klingenden Strats, die ich je gespielt habe, entweder meine eigenen oder von anderen, hatten eins gemeinsam: Es waren alles Hardtail-Strats!“ Und schwupp, gehen die Preise rauf. Wobei Joes Favoritin, eine 1955er-Hardtail in Sunburst mit Maple-Neck eh schon unerschwinglich ist. Vor einiger Zeit kam dann auch noch eine rote 1964er mit Rosewood-Griffbrett in sein Leben.

Ein paar Gedanken über Vintage-Markt-Preise

Ich hab’s genau gesehen, wie du eben auf die Zeile „Marktpreis 2022 ca. 10.000 bis 12.000 Euro“ reagiert hast! Kopfschütteln. Geht mir genau so. Ist aber andererseits kein Thema, weil wir wahrscheinlich beide nur an wenigen Tagen der Woche mal 10K übrig haben.

Ja, so ist es: Die amerikanischen Fender-Originale aus den Seventies kosten inzwischen das Vier– bis Zehnfache ihres ursprünglichen Preises. Und wie bereits anfangs erwähnt, waren sie in den 80ern so ungeliebt, dass sie oft für ein Drittel des Neupreises über die Gebrauchtladentheke gingen. Damals hätten wir die schöne Hardtailerin noch für 600 D-Mark bekommen …

Und jetzt sind also die 70er-Jahre Kult und Geld, das nur auf dem Bankkonto schläft, verdampft – daher sind es nicht nur praktizierende Musiker und Liebhaber, die sich solche Instrumente kaufen. Und solche von vor 1970, die ja dann so richtig teuer werden.

Wer auf alte Instrumente steht, kann aber auch mit weniger Geld Spaß haben: Heute kosten gebrauchte Japan-Strat-Kopien zwar auch oft doppelt so viel wie mal ursprünglich im Laden und gute Squier-JV- und Fender-Japan-Modelle der 80er haben sich im Preis tendenziell verdreifacht bis vervierfacht – überzeugen aber immer noch durch eine sehr akzeptable Preis-Leistungs-Relation. Gute alte Gitarren für wenig Geld sind noch zu finden! Und übermorgen nennt sie dann jemand Vintage-Klassiker. That’s the way …

STORY & FOTOS: Lothar Trampert