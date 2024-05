Workshop: Song Deconstruction The Weeknd Blinding Lights (2019)

This City is Cold and Nutty

Der nächste Song in unserer Reihe Song Deconstruction soll „Blinding Lights“ von „The Weeknd“ sein. Hier geht es zum vorherigen Teil der Serie (Freestyler von Bomfunk MCs aus dem Jahr 1999). Blinding Lights ist eine Koproduktion vom kanadischen Interpreten (mit bürgerlichen Namen Abel Tesfaye) mit dem schwedischen Hit-Magiern Max Martin und Oscar Holter. Außerdem waren beim Schreiben des Songs noch die kanadischen Künstler Belly und Da Heala beteiligt. Seiner Veröffentlichung im November 2019 folgte 2020 der Sturm auf die Charts in 40 Ländern auf den ersten Platz. 2,72 Milliarden Streams in diesem Jahr und der Titel der bestverkauften Single des Jahres sprechen die gleiche Sprache – es war massiv! Superbowl Massiv! Grund genug einmal hinter die Fassaden des Hits zu schauen.

Klangästhetik und Genre von The Weeknd Blinding Lights

2019 war die Synthwave Retro-Welle im vollem Rollen und so traf der Song auf fruchtbaren Boden. The Weeknd Blinding Lights klingt beinahe mehr 80er als die 80er selber (was oft das Merkmal eines jeglichen Revivals ist, und bitte, bitte die Mode inklusive Frisurenstil verschonen möge) und so kommen klassische Synthbässe, -Akkorde und -Arpeggios vor, dass es eine Freude ist. Interessanterweise wird dabei aber eher auf Synthsounds gesetzt, die schon Ende der 70er mit z. B. den Jupiter und Juno Synths zur Verfügung standen; „kalte“ digitale Klänge aus Romplern und FM-Synths von Korg (z. B. M1), Yamaha (z. B. DX7 oder eben Roland (mit der D- oder der JV-Serie) kommen wenn nur im Intro und Outro vor.

Wem die Theorie egal ist und sich stattdessen für die Sounds interessiert, kann hier getrost zur Überschrift „Drums von The Weeknd Blinding Lights“ springen.

Allgemeine Song-Struktur von The Weeknd Blinding Lights

Das Grundtempo ist bei The Weeknd Blinding Lights mit 170 bpm recht hoch und das Intro beinhaltet eine für einen Pop-Song ungewöhnliche Ambient-Fläche, aus der heraus sich die Hook bereits in Fragmenten erhebt. Danach geht es für vier Takte auf den Anfangsakkord und die Drums.

Es folgt die ikonische Hook für 8 Takte, wobei auch die Four-Chord-Progression samt Bassfigur des gesamten Songs vorgestellt, die auch genau 8 Takte dauert.

Darauf folgt die erste Strophe für 16 Takte. Nun ersetzt ein gleichförmiges Arpeggio die Akkorde und spielt zusammen mit dem Bass die Grundlage. Diese führt dann zur 8-taktiken Bridge, welche schließlich in den ersten Refrain einleitet. Um etwas Spannung für den Refrain aufzubauen, setzt das Arpeggio und der Bass hier kurz vorher für zwei Takte aus. Das Gleiche, nur dramatischer, wird auch im zweiten Bridge-Refrain-Übergang genutzt; hier setzen auch die Drums vorher 2 Takte lang aus.

Es folgt wieder die Hook für 8 Takte, welche nun auf einen verkürzten Refrain mit 8 Takten übergeht, der wiederum in die 8-taktiere Bridge mündet.

Nun kommt eine lange Phase, in der die Komponenten des Refrains spielen. 16 Takte hören wir den Refrain mit der schon bekannten Melodie. In der zweiten Hälfte bekommen wir dann eine Melodie-Variation zu hören, die für 8 Takte anhält, um dann wieder auf die Melodie des Refrains zurückzukommen.

Das Ende besteht dann noch mal in der Hook mit zwei Durchläufen, also 16 Takten Länge und dem Outro, in dem die erste Phrase des Refrains, diesmal ohne Bass und Beats, präsentiert wird. Nur die nun sehr verhalten klingenden Akkorde mit viel Filter und einem längerem Attack begleiten die Gesangslinie und verschwinden dann in einen Shimmer-Verb – eine der wenigen nicht-80-er-üblichen Effekten im ganzen Song.

Hier zunächst das offizielle Video zum Song:

Harmonie von The Weeknd Blinding Lights

Allgemein wird F-Dorisch als Tonart für The Weeknd Blinding Lights angegeben, womit die Kadenz des Vier-Akkord-Schemas dann als

I – F Moll (2. Umkehrung)

V – C Moll

VII – Eb Dur (1. Umkehrung)

IV – Bb Dur (deutsch: B Dur )(2. Umkehrung)

zu deuten wäre. Während des ganzen Song ist das aber durch die Melodie nicht ganz so eindeutig. Diese betont in verschiedenen Teilen auch verschiedene Key-Center. Die Melodie klingt z. B. nach C-Moll, da sie auf den Tonvorrat von Cm7/sus4 zugreift.

Bemerkenswert ist für einen Song in Dorisch aber (übrigens neben Phrygisch die einzige Tonart für wahre Krieger, laut Platon), dass die die große Sext (im diesem Falle also ein D) nur je einmal (!) im Abgang der Bridge vorkommt.

Diese große Sext ist der einzige Unterschied zum natürlichen Moll, das an der Stelle eine kleine Sext, ich nenne sie sich gerne die „traurige Sext“, hat.

Natürlich klingt das D in jedem letzten Akkord des Vier-Akkord-Schemas im Bb-Dur (hier als 2. Umkehrung also F – Bb – D, D also als Leitton) und ist so während der meisten Zeit des Songs dennoch als Bezugspunkt zu hören.

Die verschiedenen Melodie-Teile arbeiten verschiedene tonale Aspekte heraus und bei genauer Betrachtung kommt nicht nur das D seltenst im Tonvorrat der Melodie vor, sondern auch das As. Auch dieses ist als oberste Note des ersten Akkords zwar ständig präsent, als Melodie-Note kommt sie aber nur einmal vor und zwar als Abgang des B-Teils im zweiten Refrain.

Also kann man sagen, dass sich der Tonvorrat größtenteils auf eine Pentatonik beschränkt, die nur in ausgewählten Stellen auf D (große Sext) und As (kleine Terz) als Akzente setzt.

Immer vorausgesetzt, Dorisch ist tatsächlich die zentrale Tonart. Irgendwie dreht sich der Song in der Tat die ganze Zeit darum, wird aber nie so recht konkret. Damit folgt der Song auch einer recht typischen Entwicklung in der Popmusik, nämlich der tonalen Ambiguität. Das verleiht The Weeknd Blinding Lights auch dieses schwebende Gefühl, ständig unterwegs zu sein und keinen rechten Halt zu finden, was ja auch im Video und Text thematisch unterstrichen wird.

Ich höre z. B. die Kadenz noch etwas anders, da mir der letzte Akkord immer wie „zu Hause“ oder „ankommen“ vorkommt, somit also die Tonika (Grundkkord, I) repräsentiert. Wir wären dann mit dem gleichen Notenvorrat in Bb-Mixolydisch, das im Jazz oft vorkommt wie eben auch die Interpretation der Kadenz, die dann auf ein für Jazz sehr typisches VI-II-V-I herauskommt.

Generell geht Max Martin sehr chirurgisch mit Melodien um; es gibt Quellen, die sich seitenlang nur mit dem Aufbau der Melodie von The Weeknd Blinding Lights beschäftigen.

Drums von The Weeknd Blinding Lights

New-Wave-Ästhetik überall, nur bei den Drums wird da die Ausnahme gemacht, denn diese stammen eindeutig aus der Diskoecke und erinnern mehr als nur an die TR-707. Aus diesen Grund nehme ich die Kick und die Snare von der TR-707. Auch der Clap und die HiHat hätten hier abgegriffen werden können, ich habe mich aber dagegen entschieden und statt dessen für Samples aus einer anderen Herkunft entschieden.

Wie immer können die Drums mit einfachen Sample-Playern der DAW der Wahl genutzt werden, im konkreten Fall habe ich aber aus Bequemlichkeit WaveAlchemy Triaz benutzt. Hier ist alles versammelt samt Reverb und OTT-Kompressor, um die Drums komplett zu gestalten. Zusätzlich dazu wurden die Drums noch komprimiert (GR max bei ca. 6 dBFS ) mit einer Ratio von 3:1 und im Parallelverfahren (New York Compression) hinzugemischt. Die Snare sollte genug Höhen behalten, ohne dabei ihr den „Bauch“, also die tiefen Mitten, zu sehr abzuschneiden.

Und obwohl der klassische „Zu-viel-Reverb“ nicht immer auf den Claps zu hören ist (Ausnahme bilden hier ein paar Breaks), sorgt er gerade für 80er-Feeling.

Die HiHats spielen eine untergeordnete Rolle und werden nur sehr dezent untergemischt. Beim Aufdrehen des OTT (Over-The-Top) Kompressors sollte deswegen immer gegengehört werden, ob diese nicht zu sehr in den Vordergrund treten.

Die Drums selber sind sehr einfach aufgebaut und es gibt noch nicht einmal so etwas wie ein Fill. Das Drum-Break, das vorkommt, ist wortwörtlich das: einfach eine Pause, in der sie schweigen. Die HiHats laufen auch nicht durch und sind in der Strophe und der Bridge zu Refrain nicht zu hören. Bei genauem Hinhören kann auch im zweiten Teil der ersten Strophe eine funky Pluck-Gitarre gehört werden, eher als eine Art Gimmick.

The Weeknd Blinding Lights geizt dabei nicht mit Automationen für die Drums, was sich vor allem in den Send-Anteilen der einzelnen Drums-Samples niederschlägt. Wie beim ersten Workshop wird hier nicht alles im Detail nachgebildet, dennoch ist mir die Erwähnung wichtig. Denn Automation, vor allem eine dezente, trägt dazu bei, Repetitives interessant zu gestalten.

The Weeknd Blinding Lights: Bass

Auch diesmal kommt der Freeware Synth LinPlug Alpha3 zum Einsatz, der sich mit seiner VA-Struktur hervorragend eignet, nicht nur den Bass, sondern auch die anderen Teile des Songs nachzuempfinden: Akkorde, Arpeggio und Melodie. Jeder dieser Sounds könnte auch mit einem Jupiter oder Juno gemacht werden. Wichtig sind ordentliche Sägezähne, denn davon macht jeder der Sounds reichlich Gebrauch. Beim Alpha3 finden wir gleich mehrere Sägezahnvarianten, sodass genug tonaler Vorrat gegeben ist.

Wir nehmen also den Standard-Sägezahn im ersten Oszillatorpärchen, wobei ein oktavierter Sägezahn leicht in den Hintergrund gemischt wird – das gibt nachher dem Drive mehr zu tun, denn der Bass von The Weeknd Blinding Lights ist recht „dreckig“.

Um ein Bass-Fundament zu haben, nutzen wir den guten alten Sinus, hier im zweiten Oszillatorpärchen, gemischt mit einer Dreiecksschwingung. Das Dreieck soll auch wieder ein bisschen mehr harmonische Komponenten hinzufügen, sodass der Drive nachher etwas zu „greifen“ hat.

Über einen ganz leichten Detune bekommen wir das sanfte Schweben hin, das aber wiederum vom 24 dB/Okt. Lowpass-Filter etwas verdeckt wird. Nun wird noch der Drive recht weit nach oben gezogen, damit sich die reibenden Obertöne vom Detune deutlicher hervorheben. Das gibt dann dieses etwas „böse“ Klangbild des Basses.

Zugegeben, ganz am Ende des Songs wird der Bass im Cutoff nach oben gezogen und es könnte sein, dass hier entweder ein Waveshaper zum Einsatz kommt oder der Bass doch eher auf additiver Synthese beruht – schwer zu beurteilen im Gesamtmix.

Melody Hook von The Weeknd Blinding Lights

Die Hook, die so auch vom Interpreten The Weeknd im Refrain gesungen wird, ist der Ear-Catcher des Songs und eine herrliche Melodie zum Mitpfeifen. Auch hier wieder Sägezähne satt und sehr klassisch und offen mit einer recht langen Release-Zeit.

Es kommen nun drei Oszillatoren zum Einsatz. Die „RichSaw1“ strahlt richtig schön und wird durch das leichte Zumischen einer Sinusschwingung, eine Oktave höher komplementiert. Um das Ganze noch breiter zu fächern, kommt im zweiten Oszillator noch eine „RichSaw1“ zum Einsatz, diesmal mit etwas mehr Detune. Der Einsatz des Chorus hat den gleichen Effekt: den Klang voller zu machen.

Das Filter ist im Prinzip nicht im Einsatz, was sich eben in der komplett geöffneten Cutoff widerspiegelt. Wenn überhaupt, könnte noch eine Resonanz hinzu, so dass die Obertöne noch mehr strahlkraft bekommen.

The Weeknd Blinding Lights: Synthesizer Chords

Gerade die Chords klingen nach typischen Jupiter- oder Juno-Sound. Und hier kommt das Filter in seiner 24 dB Variante samt Resonanz und Filterhüllkurve zum Einsatz. Das Filter schließt dabei im Verlauf des Klanges langsam, so dass es nach exakt zwei Takten in die Ruheposition kommt. Diese bedämpft die Sägezähne dann recht stark, macht aber das Filter auch nicht komplett zu.

Die Resonanz ist dabei gut zu hören. Da der AlphaFree3 aber schon bei der Resonanzeinstellung von Null diese schon hat, reicht hier ein moderates Anheben des Resonanz-Reglers.

Arpeggio von The Weeknd Blinding Lights

Das Arpeggio spielt während der Strophe und der Bridge und setzt im Refrain und der Hook aus. Hier kommen wieder Sägezähne zum Einsatz, die diesmal stark bedämpft werden und einen ganz leichten Filterhüllkurvenverlauf aufweisen. Hier ist die Balance zwischen Cutoff-Regler und Hüllkurventiefe (Depth) wichtig, um den Sound hinzubekommen. Ich habe hier auf die etwas stärker zupackende Resonanz des 24 dB+ Filters des AlphaFree3 gesetzt. Wobei die Resonanz nur ganz leicht ins Spiel kommt.

Da das Arpeggio nicht übermäßig vor sich hin tackert, wird die Attack der Filter- und Amplituden-Hüllkurve ganz leicht angehoben. Im GUI-Screenshot kann das noch nicht einmal gesehen werden, ist aber wichtig, um das Arpeggio nicht zu perkussiv zu gestalten.

Im fertigen Faksimile habe ich im Intro und Outro die Original-Synths hinzugefügt. Ansonsten ist alles Deconstructed/Reconstructed.