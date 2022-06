Zoom AMS-22, AMS-24, AMS-44, neue USB-C Audiointerfaces

Drei kompaktes Interfaces

Zoom stellt die neuen USB-C-Audiointerfaces der AMS-Serie vor: AMS-22, AMS-24 und AMS-44. Die neuen AMS-Audiointerfaces wurden laut Hersteller speziell für Musiker entwickelt, die in einem traditionellen DAW-Setup aufnehmen, aber auch ihre Performances auf Plattformen wie YouTube und Twitch streamen möchten. Denn mit einem speziellen Hardware-Schalter kann der Musiker einfach zwischen dem Musik- und dem Streaming-Modus umschalten. Im Streaming-Modus werden alle Eingänge zu einem Signal zusammengemischt, das ohne zusätzliche Software direkt für das Streaming genutzt werden kann. Der zusätzliche Loopback-Schalter kombiniert das Eingangssignal mit dem Wiedergabesignal des Computers und speist dieses in die Streaming-Software. Der Direct-Monitor-Schalter sendet das Eingangssignal auf Wunsch an den Kopfhörer, während das gleiche Signal an die DAW oder Streaming-Software weitergeleitet wird, so dass ohne Latenz abgehört werden kann.

Zoom AMS-Audiointerface-Serie

Die neue AMS-Serie bietet drei verschiedene Modelle: Das AMS-22 mit 2-In/2-Out, das AMS-24 mit 2-In/4-Out und das AMS-44 mit 4-In/4-Out. Alle Interfaces sind mit PC, Mac, iOS und Android kompatibel und können über USB-C vom PC oder Mac mit Strom versorgt werden. Zusätzlich können das AMS-24 und AMS-44 auch mit zwei AA-Batterien betrieben werden.

AMS-SERIE VERGLEICHSTABELLE

Name AMS-22 AMS-24 AMS-44 Eingänge Kanäle 2 2 4 Typ 1x XLR/TRS-Combo-Buchse (Hi-Z) 1x 3,5 mm Stereoklinkenbuchse 2x XLR/TRS-Combo-Buchsen (Input1: Hi-Z) 4x XLR/TRS-Combo-Buchsen (Input1: Hi-Z) PreAmps 1 2 4 Phantomspeisung 1 2 4 Ausgänge Kanäle 2 4 4 Typ 2x TRS 1x 3,5 mm Stereoklinkenbuchse 2x TRS 2x 3,5 mm Stereoklinkenbuchse 2x TRS 2x 3,5 mm Stereoklinkenbuchse

Ab dem 3. Quartal 2022 wird die AMS-Serie erhältlich sein. Die Preise für die drei Interfaces hat Zoom noch nicht bekanntgegeben.