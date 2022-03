Marktübersicht: Die besten Audiointerfaces von 500,- bis 999,- Euro

Die besten der Mittelklasse

Nachdem wir euch Anfang des letzten Jahres alle aktuellen Audiointerfaces ab 2.000,- Euro vorstellten, stellen wir euch in diesem Artikel die besten Audiointerfaces im Preisbereich von 500,- bis 999,- Euro vor – also die untere Mittelklasse.

Was unterscheidet Einsteiger-Audiointerfaces von der Mittelklasse?

Während die Einsteiger-Klasse der Audiointerfaces in der Regel mit einem bis vier Kanäle auskommt und maximal einen bis zwei Audioausgänge bietet, darf man in der Mittelklasse entweder deutlich hochwertigere Komponenten (Gehäuse, Buchsen, Schalter/Potis, Wandler, Software etc.) und/oder deutlich mehr Kanäle erwarten, so dass auch größere Recording-Sessions mit mehreren, gleichzeitig aufzuzeichnenden Sängern/Sängerinnen und Instrumenten umgesetzt werden können. Dabei sollte das Interface möglichst viele unterschiedliche Signale aufnehmen können: sowohl Mikrofon- (über XLR), Gitarren/Bass (über HiZ) oder Line-Signale. Auch die Anzahl der gleichzeitig aufzunehmenden Quellen/Spuren sollte vor dem Kauf beachtet werden.

Auch bei der Wiedergabe bzw. Ausgabe von Signalen sollte man sich vorab Gedanken machen, wie das Audiointerface eingebunden werden soll. Geht es vom Interface direkt zu den Studiomonitoren oder wird ein Monitorcontroller zwischengeschaltet? Reicht ein klassischer Stereoausgang oder werden Sub-Ausgänge benötigt? Auch über einen bis zwei Kopfhörerausgänge sollte das Interface verfügen.

Weitere Unterschiede zur Einsteiger-Klasse ergeben sich dazu beim Blick auf die erweiterten Anschlüsse, d. h. sind digitale Ein- und Ausgänge wie S/PDIF, ADAT, AES, MADI vorhanden, bietet das Interface MIDI-Schnittstellen oder gar mehrere Verbindungsmöglichkeiten (USB, Thunderbolt, HDX).

Bedienung des Audiointerfaces

Bei der Bedienung von Audiointerfaces ergeben sich oftmals größere Unterschiede, denn während manche Hersteller auf eine intuitive Hardware-Bedienung setzen, d. h. das Interface verfügt über Volume-Regler, Druckschalter und Drehregler, gibt es auch Hersteller, die seitens der Hardware kaum etwas ermöglichen, dafür aber eine komplexe Software samt Routing- und Mix-Funktion entwickelt haben.

Software Extras für Audiointerfaces

Je nach Hersteller und Audiointerface erhält man beim Kauf eines Interfaces gleich eine passende DAW hinzu. Oftmals handelt es sich hierbei zwar um abgespeckte Versionen (hier unsere große Übersicht der kostenlosen DAWs), diese bieten in der heutigen Zeit aber dennoch einen ausreichenden Funktionsumfang, so dass man den kompletten Aufnahmeprozess damit bewerkstelligen kann.

Auch Plug-ins und weitere Audio-Tools gehören bei vielen Audiointerfaces mit zum Lieferumfang. Das eine oder andere kostenlose (bzw. mit dem Verkaufspreis gezahlte) Schnäppchen kann man hier also durchaus erhaschen.

Zusätzliche DSP-Effekte

In der Einsteiger-Klasse nicht zu finden, in der mittleren Preisregion dagegen schon, sind Audiointerfaces mit eingebauten DSPs, auf denen Plug-ins berechnet werden können und somit die CPU des Host-Rechners geschont wird. Die hierfür bekannten Hersteller Universal Audio und Antelope Audio findet ihr mit einigen Interfaces in der unten stehenden Auflistung. Für den passenden Start liefern beide ihre Interfaces mit Plug-ins aus, weitere können über die Webshops der Hersteller hinzugekauft werden.

Ein Vorteil dieser DSP-Effekte ist die Tatsache, dass diese bereits bei der Aufnahme genutzt werden können. Braucht die Stimme etwas Hall oder einen Kompressor? Oder soll der Gitarren-Sound bereits während der Aufnahme hin zu einer bestimmten Klangrichtung geformt werden? Mit den o.g. DSP-Effekten ist das kein Problem.

Habt ihr euch anhand der o. g. Eckpunkte eine Liste potenzieller Kandidaten zusammengestellt, findet ihr im Folgenden unsere große Marktübersicht der Audiointerfaces im Preisbereich von 500,- bis 999,- Euro. In den verlinkten Testberichten findet ihr neben einer ausführlichen Beschreibung und einer Bewertung auch Fotos und Audioaufnahmen zu den Interfaces. Viel Spaß beim Stöbern.

Die besten Audiointerfaces im Preisbereich 500,- bis 999,- Euro

Eine Anmerkung: Der Vollständigkeit halber haben wir in die folgende Übersicht auch einige spezielle AVB-, Dante- und MADI-Interfaces aufgenommen. So u. a. die beiden RME Produkte Digiface AVB, Madiface AVB oder M64 und LP32 von MOTU. Diese entsprechen nicht dem klassischen Tonstudio-Interface für Recording und Mixing, sollten unserer Meinung nach aber nicht unerwähnt bleiben.

Antelope Audio Zen Go

Test: Antelope Audio Zen Go

Aktueller Preis: 549,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 2x Line

Anzahl Ausgänge: 2x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 1x S/PDIF In/Out

Schnittstelle: USB-C

Antelope Audio Zen Q USB/Thunderbolt

Apogee Duet 3

Test: Apogee Duet 3

Aktueller Preis: 585,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 2x Line

Anzahl Ausgänge: 2x Line, 1x Kopfhörer

Extras: –

Schnittstelle: USB-C

Audient ID44

Test: Audient ID44

Aktueller Preis: 555,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 4x Mikrofon, 2x Instrument, 4x Line

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT, 1x WordClock

Schnittstelle: USB-C

Arturia AudioFuse Rev 2

Test: Arturia AudioFuse (Test des AudioFuse 1)

Aktueller Preis: 599,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 2x Line, 2x Phono

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-C

Arturia AudioFuse Studio

Arturia AudioFuse 8Pre

Test: Arturia AudioFuse 8Pre

Aktueller Preis: 619,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x WordClock Ii/Out

Schnittstelle: USB-C

DiGiGrid D

Test: DiGiGrid D

Aktueller Preis: 799,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 2x Line

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 1x SoundGrid Netzwerk

Schnittstelle: SoundGrid

Focusrite Clarett+ 8Pre, 4Pre

Test: Focusrite Clarett+ 8Pre

Aktueller Preis: 644,- Euro (4Pre), 929,- Euro (8Pre)

Musikhaus Thomann Produktseite 4Pre

Anzahl Eingänge Pre4: 4x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge Pre4: 4x Line, 2x Kopfhörer

Extras Pre4: 1x ADAT In, 1x S/PDIF In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-C

Musikhaus Thomann Produktseite 8Pre

Anzahl Eingänge Pre8: 8x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge Pre8: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras Pre8: 1x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-C

MOTU 8Pre USB

Test: MOTU 8Pre USB

Aktueller Preis: 739,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 8x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 2x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-B

MOTU 828 MK3

Test: MOTU 828 Mk3

Aktueller Preis: 877,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out, Footswitch

Schnittstelle: USB-B, Firewire

MOTU 828 ES

Test: MOTU 828 ES

Aktueller Preis: 985,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 10x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out, Footswitch

Schnittstelle: USB-B, Thunderbolt

MOTU 828x

Vergleichstest MOTU, Focusrite, Universal Audio

Aktueller Preis: 849,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out, Footswitch

Schnittstelle: USB-B

MOTU 896 Mk3

Test: MOTU 896 Mk3

Aktueller Preis: 699,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 8x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 8x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x AES/EBU In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-B, Firewire

MOTU M64

Aktueller Preis: 638,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 0x Mikrofon, 0x Instrument, 0x Line

Anzahl Ausgänge: 0x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 2x MADI, 1x AVB Ethernet, 1x WordClock In/Out

Schnittstelle: USB-B

MOTU UltraLite Mk5

Test: MOTU UltraLite Mk5

Aktueller Preis: 735,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-C

MOTU LP32

Aktueller Preis: 718,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 0x Mikrofon, 0x Instrument, 0x Line

Anzahl Ausgänge: 8x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 4x ADAT In/Out, 1x AVB Ethernet, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-B

Presonus Quantum 2626

Test: Presonus Quantum 2626

Aktueller Preis: 599,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 2x Instrument, 6x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT IN/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, 1x MIDI In/Out

Schnittstelle: Thunderbolt

Presonus Quantum

Test: Presonus Quantum 2

Aktueller Preis: 999,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 0x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 10x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 2x ADAT In/Out, 1x S/PDIF In/Out, 1x WordClock In/Out, 1x MIDI In/Out

Schnittstelle: Thunderbolt

RME Babyface Pro FS

Test: RME Babyface Pro FS

Aktueller Preis: 729,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 2x Instrument, 4x Line

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In/Out, 1x S/PDIF, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-B

RME Madiface USB, Digiface AVB

Aktuelle Preise: 835,- Euro (Digiface AVB), 849,- Euro (Madiface USB)

Musikhaus Thomann Produktseite Digiface AVB

Musikhaus Thomann Produktseite Madiface AVB

Anzahl Eingänge: 0x Mikrofon, 0x Instrument, 0x Line

Anzahl Ausgänge: 0x Line, 1x Kopfhörer (Digiface AVB)

Extras Digiface AVB: 1x AVB Ethernet, 1x WordClock In/Out

Extras Madiface AVB: 2x Madi (1x optisch, 1x koaxial)

Schnittstelle: USB-B (Digiface USB 3.0, Madiface USB 2.0)

Steinberg UR816C

Test: Steinberg UR816C

Aktueller Preis: 549,- Euro

Musikhaus Thomann Produktseite

Anzahl Eingänge: 8x Mikrofon, 2x Instrument, 8x Line

Anzahl Ausgänge: 8x Line, 2x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In/Out, 1x WordClock In/Out, MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-C

Steinberg UR-RT4

Test: Steinberg UR-RT4

Aktueller Preis: 649,- Euro

Herstellerseite Steinberg

Anzahl Eingänge: 4x Mikrofon, 2x Instrument, 4x Line

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 2x Kopfhörer

Extras: MIDI In/Out

Schnittstelle: USB-B

Universal Audio Apollo Solo USB/Thunderbolt

Test: Universal Audio Apollo Solo USB

Aktueller Preise: 669,- Euro (Apollo Solo USB), 687,- Euro (Apollo Solo Thunderbolt 3)

Musikhaus Thomann Produktseite Apollo Solo USB

Musikhaus Thomann Produktseite Apollo Solo Thunderbolt 3

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 1x Instrument, 2x Line

Anzahl Ausgänge: 2x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In

Schnittstelle: USB-C (Apollo Solo USB), Thunderbolt (Apollo Solo Thunderbolt 3)

Universal Audio Apollo Twin X Duo

Test: Universal Audio Apollo Twin X Duo

Aktueller Preise: 999,-

Musikhaus Thomann Produktseite Apollo Twin X Duo

Anzahl Eingänge: 2x Mikrofon, 1x Instrument, 2x Line

Anzahl Ausgänge: 4x Line, 1x Kopfhörer

Extras: 1x ADAT In

Schnittstelle: Thunderbolt

Yellowtec PUC2 / PUC2 Mic Lea