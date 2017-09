Home-Studio 07: agee4you, andy franke, agon recording, firstofnine, kvn, jaxson

Den Reaktionen nach zu schließen, könnt ihr gar nicht genug von unseren Home-Studio-Storys bekommen. Deshalb liefern wir euch auch heute wieder Nachschub. Diesmal sind dran: agee4you, andy franke, agon recording, firstofnine, kvn und jaxson.

Musikstatus:

Hobby

Musikrichtung:

Experimental

Soundcloud:

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Der Bass und Novation Impulse 61.

Musikstatus:

Hobby

Musikrichtung:

Rock

Website:

http://hannes-wendt-band.de

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Mein RME HDSP Interface, würde ich nie her geben, genau so wenig wie ich mein Slate Digital Everything Bundle je wieder kündigen würde.

Persönliches Statement:

Mache nun schon 40 Jahre Musik und es ist der totale Hammer, was heute in den eigenen vier Wänden so gemacht werden kann. Eine unglaubliche Entwicklung.

Musikstatus:

Semi-Professionell

Musikrichtung:

Alle

Website:



http://www.agon-recording.de

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Ach, eigentlich von gar nichts. Auf jeden Fall nicht von meinem Engl Screamer, Rode NTK, Soundcraft Impact, Macki Big Knob, yamaha Ns 344, und meiner Couch :-) Und die Freeware Plug Ins Mjuc von Klanghelm und den Luftikus von KVR.

Persönliches Statement:

Macht weiter so, ihr habt tolle Berichte und ich denke jeder ist froh über neuen Input. Klasse Seite die ihr da habt!

Und hier die Eindrücke aus seinem Studio: