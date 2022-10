AKAI MPK Mini Plus, MIDI-Keyboard mit Pads, CV und Sequencer

Mini-Keyboard mit USB, MIDI, CV/Gate

Aktuell kommen die News-Meldungen bei uns fast schon im Minutentakt an. Vorgestern hat Arturia vier Neuheiten vorgestellt, gestern hat Strymon seine beliebten Bodentreter in Plug-in-Form gegossen und heute stellt AKAI ein neues Controllerkeyboard vor. Wobei Controllerkeyboard in diesem Fall schon fast nicht ausreicht, denn AKAI hat das neue MPK Mini Plus in zahlreichen Features ausgestattet, die es so in diesem kompakten Format von AKAI nicht gab.

AKAI MPK Mini Plus

Die MPK-Reihe von AKAI gibt es bereits etliche Jahre und in regelmäßigen Abständen erweitert AKAI diese Serie auch bzw. stellt neue Varianten davon vor. Auch das neue MPK Mini Plus basiert grundsätzlich auf der bekannten Serie und bietet den Tastaturumfang von 3 Oktaven, d. h. 37 Tasten (Gen 2 Dynamic Keybed).

Trotz dieser kompakten Größe bietet das MPK Mini Plus umfangreiche Kontrollen mit einer Bandbreite an Funktionen. Über die 8 anschlagsdynamischen RGB-hintergrundbeleuchteten MPC Drum-Pads können nicht nur dynamische Beats gespielt und Drums programmiert, sondern auch Programmänderungen zugewiesen und zusätzliche CC-Parameter getriggert werden. Die acht Drehreglern dienen nach der passenden DAW-Zuweisung für Effekte, Filter, Automationen, Panning und mehr.

Zum ersten Mal wird auf einem MPK Mini auch eine dedizierte Transportsteuerung geboten. Die dedizierten Play-, Stop-, Record-, Loop- und Locator-Tasten machen das ständige Hin und Her zwischen Computertastatur und Maus unnötig, so dass man die DAW auch vom Keyboard aus steuern kann. Darüber hinaus besitzt das MPK Mini Plus Pitchbend- und Modulation-Wheel-Controller, auch der für die Serie typische Joystick-Controller ist wieder mit an Bord.

Bei den Anschlüssen wird es durchaus interessant, denn im Gegensatz zu herkömmlichen und einfach aufgebauten MIDI-Keyboards, die teilweise ja nur USB-MIDI können, bietet das MPK Mini Plus sowohl USB als auch MIDI-DIN-Anschlüsse und dazu auch noch CV/Gate Anschlüsse.

Zum Lieferumfang hinzu gehört AKAIs MPC Beats Software sowie diverse MPC Plug-in-Instrumente wie Electric und Tubesynth.

Die wichtigsten Features im Überblick:

37-Tasten Gen 2 Dynamic Keybed

Transportsteuerung

zuweisbarer Joystick für dynamische MIDI-Kontrolle

8 RGB-hintergrundbeleuchtete Drum Pads

Pitchbend- und Mod-Wheels

integrierter Step-Sequencer

CV/Gate I/O

5-poliges MIDI I/O

Das AKAI MPK Mini Plus wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 215,99 Euro. Übrigens: Wer mit weniger Features auskommt, sollte sich die ebenfalls neuen AKAI Produkte LPK25 und LPD8 anschauen.