AKAI LPK25, LPD8, USB-MIDI-Controller

Keyboard und Controller

AKAI stellt mit LPK25 und LPD8 die zweite Generation seiner kleinen und kompakten MIDI-Controller vor. Wer gerne im mobilen Umfeld Musik macht oder im Tonstudio einen kompakten Controller zur MIDI-Steuerung einsetzt, sollte sich die beiden einmal genauer anschauen.

AKAI LPK25

Hinsichtlich des Namens hat sich bei LPK25 und LPD8 nichts getan, auch kein MK2-Zusatz o.ä. hat AKAI seinen zwei neuen Produkten spendiert. Sie werden allerdings ganz oben auf AKAIs Produktliste und „Neue Produkte“ geführt“. Was steckt also in den neuen Controllern?

ANZEIGE

Grundsätzlich hat sich an beiden nicht sonderlich viel getan. Das LPK25 ist weiterhin ein USB-MIDI-Controllerkeyboard mit 25 Tasten. Zum Einsatz kommt die gleiche Tastatur wie beim MPK mini Mk3, dessen Test ihr hier findet.

Zusätzlich ist das LPK25. mit einem integrierten Arpeggiator ausgestattet, über den ihr angeschlossene Software Instrumente steuern und spielen könnt. Die Clock kann dabei sowohl intern über eine Tempo-Eingabe als auch extern zum DAW-Host-Tempo synchronisiert werden. Der Arpeggiator einen Umfang von vier Oktaven und kann in sieben Modi laufen (Up, Down, Exclusive, Inclusive, Order, Random oder Latching).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Sechs Buttons dienen zur Steuerung des LPK25, darunter auch ein Sustain-Button – über einen Pedalanschluss verfügt das kleine Controllerkeyboard nämlich nicht. Lediglich ein normal großer USB-Port findet sich auf der Rückseite. Im Vergleich zum 2016 vorgestellten LPK Wireless fehlt dem neuen LPK25 die Sustain-Buchse und der Power On/Off-Button, das originale LPk25 aus dem Jahre 2010 kam allerdings auch schon ohne diese beiden Features aus. Neu ist auf alle Fälle die bereits erwähnte Tastatur.

AKAI LPD8

Gleichzeitig mit dem LPK25 stellt AKAI auch eine neue LPD8 Version vor. Das als reiner MIDI-Controller ausgelegte Produkt verfügt über acht anschlagsdynamische und RGB-hintergrundbeleuchtete Pads. Diese sind laut AKAI baugleich zu denen der MPC X. Hinzu gesellen sich acht Drehregler mit Hilfe derer ihr diverse DAW-Funktionen fernsteuern könnt. Wie auch das LPK25 Controllerkeyboard verfügt der LPD8 über einen normalen USB-Port zum Anschluss an den Computer. Dieser dient gleichzeitig auch zur Stromversorgung.

Beide Controller werden zeitnah im Handel erhältlich sein. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt AKAI 69,99 Euro für das LPK25 und 74,99 Euro für das LPD8 an. Ausgeliefert werden beide mit AKAIs hauseigener MPC Beats Software.