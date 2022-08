Make Pro X bietet Hardware-Controller für Audio/Video an

(ID: 507802) Hochwertige Controller

Über die Firma Make Pro Audio haben wir auf AMAZONA.de bereits mehrfach berichtet und bereits im Jahr 2019 die ersten Produkte getestet. Seit einiger Zeit hat das Team rund um Frank Hund auch hochwertige Hardware-Controller für den Audio- und Video-Bereich im Angebot.

Make Pro X Hardware-Controller

Vom kleinen kompakten Controller bis hin zur kompletten Schaltzentrale bietet Make Pro X allerhand Produkte an. Das Ziel ist klar: Ein Großteil der Audio- und Videoproduktionen findet „in the box“ statt und maßgeschneiderte Controller bieten hierfür eine tolle Möglichkeit, weg von der ewigen Computermaus und -tastatur zu kommen. Dass es hierfür nicht immer nur der kleine Controller aus Kunststoff sein muss, vor allem wenn man im (semi-) professionellen Bereich unterwegs ist, versteht sich von selbst.

Und genau diese Zielgruppe möchte man bei Make Pro X wohl offensichtlich bedienen. Durch die Bank weg machen die Hardware-Controller der Firma einen hochwertigen Eindruck. Angefangen beim Holzgehäuse, das einen sehr stabilen Eindruck macht, bis über die Regler, Buttons und Motorfader scheint man bei Make Pro X insgesamt sehr viel Wert auf die Einzelkomponenten zu legen.

Dies spiegelt sich allerdings auch im Preis wider. Die aktuell bei Thomann geführten Controller sind ab 1.195,- Euro zu haben. Das teuerste Modell, das mit 68 RGB-Tasten, berührungsempfindlichen Drehreglern und Motorfadern, mehreren OLED-Anzeigen und mehr aufwartet, schlägt mit 6.549,- Euro zu Buche.

So unterschiedliche die Modelle sind, eines haben sie gemeinsam: Alle sind grundsätzlich modular aufgebaut und einzelne, kleinere Controller können miteinander kombiniert werden. Dazu verfügen alle über USB-C-Buchsen und lassen sich entsprechend an allen gängigen Computern anschließen. Ebenfalls bei allen Controllern dabei ist die Software GLUE, über die ihr die Controller an eure Vorstellungen anpassen könnt. Was wird gesteuert, was soll das Display anzeigen, all das wird hier programmiert und eingestellt.

Zur GLUE Software kompatibel sind aktuell:

Blackmagic ATEM-Gerätefamilie

OBS und VMIX Streaming Studio-Pakete

VISCA PTZ und MiddleThings (APC-R) Gimbal-Kamerasteuerungsprotokolle

Behringer X32/M32 Audio-Mischpulte

RME TotalMix Interface mit eingebettetem DSP-Audiokern

UAD Apollo Audio Interface und Luna Mixer

jede DAW, die Mackie Control Universal unterstützt (Logic, Cubase, Live usw.)

verschiedene DMX Interfaces mit Fixture Library Unterstützung

alles MIDI, frei definierbare Targets (kollaborative Cloud)

alles OSC, frei definierbare Targets (kollaborative Cloud)

umfassende Unterstützung von NodeRED (auch ohne laufende Glue-Instanz)

TCP, UDP, HTTP, MQTT, Websockets, und vieles mehr

Und sollte der passende Controller nicht erhältlich sein: Auf Wunsch könnt ihr auf der Website von Make Pro X auch euren eigenen Controller designen.