Antelope Audio Edge Note, Kleinmembran Modeling Mikrofon

Kleinmembraner mit Modeling-Technologie

Axino – so heißt das Modeling-Mikrofon von Antelope Audio, das wir im Oktober 2021 bei uns im Test hatten. Nun legt Antelope Audio nach und präsentiert mit dem Edge Note ein Kleinmembranmikrofon, das mit 13 Emulationen von klassischen Studiomikrofonen aufwarten kann.

ANZEIGE

Antelope Audio Edge Note

Laut Antelope Audio eignet sich das Edge Note für eine Vielzahl von Instrumenten und Szenarien. Dabei ist es mit einer integrierten Pad-Schaltung und einem Hochpassfilter ausgestattet, die zusätzliche Optionen für Toningenieure oder Studiobetreiber bieten.

Mit insgesamt 13 verfügbaren Mikrofon-Emulationen bietet The Edge Note dabei einen großen klanglichen Rahmen. Ob die Emulationen wirklich an die Original-Vorlagen heranreichen können, werden wir erst in einem Test herausfinden können, aber klanglich scheint es zumindest breit aufgestellt zu sein. Die Emulationen können in Echtzeit mit jedem Antelope Audio

Interface über die Synergy Core Technologie verwendet werden. Sie können aber auch mit

mit nativen Plug-ins in jeder DAW kombiniert werden.

ANZEIGE

Dank seiner Back-Elektret-Kapsel und einem Signal-Rausch-Abnstand von 69 dB erfasst das Mikrofon laut Antelope Audio selbst kleinste Details im gesamten Frequenzbereich. Den Schalldruckpegel geben die Entwickler mit 146 dB an. Für besonders anspruchsvolle Szenarien kann das Dämpfungspad den Pegel mit 10 oder 20 dB absenken. Zusätzlich erleichtert das bereits erwähnte Hochpassfilter den Umgang mit den tiefen Frequenzen.

Ab sofort ist das Antelope Audio Edge Note einzeln oder als Stereo-Set im Handel erhältlich. Die UVP-Preise belaufen sich auf 149,- Euro bzw. 249,- Euro fürs Pärchen. Ein interessanter Preis.